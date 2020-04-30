Pompeo, İran’ı Venezüella’ya ‘bilinmeyen yardım’ göndermekle suçladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bugünkü basın toplantısında, “(Venezüella Devlet Başkanı Nicolas) Maduro rejiminin İran İslam Cumrhuiyeti ile ilişkileri hakkında yeni bilgiler vermek istiyorum. Son günlerde, Mahan Air’e ait çok sayıda uçak Maduro rejimine bilinmeyen yardım götürdü. Bu uçuşlar durdurulmalı ve ülkeler kendi toprakları üzerinde bu uçuşların yasaklanması yönünde adımlar atmalı, nitekim bazı ülkeler, yaptırım uygulanan bu havayolu şirketine iniş izni vermiyor” ifadelerini kullandı.

ABD, Mahan Havayolları’nı, ‘teröre destek’ ve ‘kitle imha silahlarını yayma’ suçlamasıyla iki defa yaptırım listesine dahil etmişti.