Pompeo, İran’ın uzay çalışmalarını hedef aldı: Balistik füze kabiliyetlerini geliştiriyorlar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’ın geçen günlerdeki uzaya uydu fırlatma girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’nin İran’a azami baskı taahhüdünü yineleyen Pompeo, konuya ilişkin “Başarısız olsun ya da olmasın her deneme, İran’ın füze programlarına barışçıl uzay programı kisvesi altında fayda sağlayabilecek teknolojileri kullanma tecrübesi kazanmasına izin veriyor” ifadelerini kullandı.

Pompeo, ayrıca uydu fırlatma girişiminde kullanılan teknolojinin, uzun menzili balistik füze teknolojisiyle ‘neredeyse aynı’ olduğunu öne sürdü.

ABD’li bakan, “ABD, İran rejiminin pervasız balistik füze faaliyetiyle yüzleşmek için dünya çapında destek oluşturmaya devam edecek ve rejime, tutumunu değiştirmesi için azami baskı uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İran medyası, uzaktan gözlem ve bilgi toplama amacıyla Simurg taşıyıcı roketi ile uzaya fırlatılan Zafer uydusunun yörüngeye yerleşemediğini duyurmuştu.

İran geçen yılın ocak ayında da birkaç uydusunu yörüngeye ulaştıramamıştı. Öte yandan Tahran’ın bu girişimi, İran’ın uyduları fırlatmak için taşıyıcı roketleri kullanmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2231 sayılı kararına uygun olmadığını düşünen birçok Batılı ülke tarafından kınanmıştı.