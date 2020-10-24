‘Pompeo, Lukaşenko’yu arayıp Belarus ile ikili ilişkileri geliştirmeye çalıştığını söyledi’

Belarus’tan yayın yapan Telegram kanalı Pool Pervogo’ya göre bugün, Lukaşenko ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Belaruslu ONT televizyon kanalı da görüşmeye ilişkin ayrıntıları aktararak, Pompeo’nun Lukaşenko’ya ‘Washington’un Minsk’in egemenliğine saygı duyduğunu’ ve ‘ikili ilişkileri geliştirmeye çalıştığını’ söylediğini bildirdi.

Lukaşenko ile Pompeo arasındaki görüşmenin, muhalif lider Svetlana Tihanovskaya‘nın Lukaşenko’ya verdiği ‘ültimatom’ süresinin sona ermesinden hemen önce gerçekleşmesi dikkati çekti.

Belarus’ta 9 Ağustos’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kaybeden muhalif aday Tihanovskaya, ekim ortasında Devlet Başkanı Lukaşenko’ya ‘ültimatom’ vererek istifa da dahil bir dizi talepte bulunmuş ve 25 Ekim’e kadar vakti olduğunu söylemişti.

Ülkede seçimlerin yeniden düzenlenmesi talebiye ağustos ayında başlayan sokak gösterileri sürüyor.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova’ya göre, geçen hafta pazar günü ülkede 16 izinsiz miting düzenlendi ve bunlara yaklaşık 8 bin kişi katıldı.