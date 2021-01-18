Pompeo: Navalnıy’ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın gözaltına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak Moskova yönetimine tepki gösterdi.

Açıklamasında, “ABD, Aleksey Navalnıy’ın Rusya tarafından gözaltına alınmasını şiddetle kınıyor. Navalnıy’ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını istiyoruz” ifadesini kullanan Pompeo, Rusya’daki tüm siyasi parti ve adaylara seçim sürecinde alan açılması gerektiğini belirtti.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020’de uçağa binen Navalnıy’ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak Omsk şehrine inmişti. Omsk’taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü.

Avrupa Birliği (AB) de Almanya’dan dönüşünde Moskova’da gözaltına alınan Aleksey Navalnıy’ın derhal serbest bırakılması için Rusya’ya çağrıda bulunmuş, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadaki paylaşımında, Aleksey Navalnıy’ın gözaltına alınmasının “kabul edilemez” olduğunu kaydetmişti.

Gözaltına alınması

Aleksey Navalnıy’i Berlin’den taşıyan uçak, koşullar nedeniyle son anda Moskova’daki Vnukovo havaalanı yerine Şeremetyevo Havalimanı’na indi. Navalnıy, eşi Yulya Navalnaya ve uçakta beraberinde gelen gazetecilerle havaalanında pasaport kontrolüne girdi.

Navalnıy, burada polisler tarafından gözaltına alındı. Avukatı Olga Mihailova’nın Navalnıy’in yanında olmasına izin verilmedi.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinden yapılan açıklamada, 29 Aralık 2020’den beri denetimli serbestlik süresinin defalarca ihlali nedeniyle aranan Aleksey Navalnıy’in, Şeremetyevo Havalimanı’nda gözaltına alındığı bildirildi. Navalnıy için ilave tedbir kararı, mahkeme tarafından belirlenecek. Rus muhalif, karara kadar gözaltında tutulacak.