Pompeo: ‘Rusya Onlarca Türk Askeri Personelini Öldürdü’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’nın Suriye’deki askeri operasyonları sırasında onlarca Türk askeri personelini öldürdüğünü düşündüklerini ve NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduklarını söyledi.

Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Pompeo, İdlib’deki gelişmelere de değinerek, Suriye hükümetinin Rusya ve İran’ın da desteğiyle İdlib’de düzenlediği saldırılarda bir milyona yakın kişinin yerlerinden olduğuna, çok sayıda sivil zayiatın yaşandığına işaret etti. Pompeo, ‘’Katliama derhal son verilmesi ve Suriye meselesine siyasi çözüm bulunması yönünde çağrıda bulunmayı sürdürüyoruz’’ ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ‘’Buna ek olarak, Rusya’nın askeri operasyonları süresince onlarca Türk askeri personelini öldürdüğüne inanıyoruz. NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Türkiye’ye destek sağlamaya ve İdlib’deki, daha genel anlamda da Suriye’deki şiddeti sona erdirmeye yönelik ilave adımları değerlendirmeye devam ediyoruz’’ diye konuştu.

Pompeo, Türk askerlerinin öldürülmesiyle alakalı olarak tam olarak hangi vakadan bahsettiği ve yeri konusunda ayrıntı vermedi. Ankara geçen ay Suriye hükümet güçlerince düzenlenen bir hava saldırısında en az 34 Türk askerinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.