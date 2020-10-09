Pompeo: Seçimden önce Clinton’a ait daha fazla e-posta yayınlanabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlığın önümüzdeki haftalarda, 2016 seçimlerinin Demokrat adayı Hillary Clinton’a ait daha fazla e-postayı yayınlamasını beklediğini söyledi.

Fox News’te Dana Perino’nun sunduğu programa katılan Pompeo, “E-postaları aldık ve tüm bu bilgileri Amerikan halkının görebilmesi için açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Süreci ellerinden geldiğince hızlı yürüttüklerini belirten Pompeo, “Kuşkusuz seçimden önce görülecek daha çok şey olacağını düşünüyorum” dedi.

ABD’li bakan, e-postaların içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Trump ve müttefikleri, Clinton’un gizli bilgiler içeren yazışmalarının olduğu e-postaları kişisel bir sunucuda tutmasına uzun süredir karşı çıkıyordu.

Pompeo, söz konusu e-postaların ‘asla orada olmaması gerektiğini’ belirterek, Clinton’un ‘kabul edilemez davranışlar sergilediğini’ dile getirdi.

Trump, Clinton skandalı ve Rusya belgelerinin gizliliğini kaldırmak için yetki vermişti

Eski CIA Direktörü John Brennan‘ın notlarında, Clinton’ın dikkatleri kendi e-posta skandalından uzaklaştırmak için Trump’ı Rusya ile ilişkilendirme planından bahsettiği ortaya çıkmıştı.

Ardından Trump, belgelerin gizliliğini kaldırmak için gerekli makamlara yetki vermişti.

Konuyla ilgili olarak Twitter üzerinden açıklamada bulunan Trump, “ABD tarihindeki en büyük siyasi suç olan Rusya oyununa (soruşturma) ilişkin tüm ve her türlü belgelerin gizliliğinin kaldırılması yetkisi veriyorum. Aynı zamanda Hillary Clinton’ın e-posta skandalı için de aynı yetkiyi veriyorum. Belgelerde redaksiyon olmayacak” ifadelerini kullanmıştı.

Bahsi geçen notlarda Brennan’ın, ‘Clinton’ın dış politika danışmanlarından birinin Trump’ın itibarını sarsmak için bu faaliyetlerin Trump lehine Rusya güvenlik birimlerince yapıldığını iddia ederek bir skandal çıkarılabileceğini teklif ettiği ve Clinton’ın ise bunu onayladığını’ yazdığı kaydedilmişti.

Brennan’ın ayrıca notlarında 28 Temmuz 2016’da Obama’nın kendisine Trump’ın kampanyası ile Rusya arasında herhangi bir ilişki bulunduğuna dair delil toplanmasını istediğinin de yer aldığı ifade edilmişti.