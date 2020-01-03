Pompeo, Süleymani suikastını Lavrov ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmede Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta öldürüldüğü operasyonu değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Pompeo, (ABD Başkanı Donald) Trump’ın Amerikalıların yaşamlarına yönelik yakın tehdide karşılık olarak Kasım Süleymani’nin öldürülerek, yurtdışındaki Amerikan personelinin korunması için kararlı savunma önlemleri alma konusundaki son kararını görüştü. Dışişleri Bakanı, ABD’nin eskisi gibi gerilimi azaltmaya bağlı kaldıklarını net bir şekilde ifade etti” denildi.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD’nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.

Olayın ardından Tahran ‘intikam’ sözü vermiş, ABD ise Irak’taki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri için çağrıda bulunmuştu.