Pompeo: Suriye’nin kuzeyindeki durum Türkiye ile çatışma olasılığının güçlenmesine yol açıyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pompeo, İdlib’deki gerginliğin Türkiye ile çatışma olasılığının güçlenmesine yol açtığını ve ABD yönetiminin Ankara ile ortak hareket etmenin imkânları ile ilgili görüşmeler yaptığını ifade etti.

Pompeo, “Daha önce birçok kez açıkladığımız gibi Suriye rejimi askeri bir zafer elde edemez. Rejim ordu birliklerinin giriştiği taarruz, sadece NATO müttefikimiz olan Türkiye ile çatışma olasılığını güçlendiriyor. Sorunun çözümü ise kalıcı bir ateşkes yapmak ve (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına istinaden müzakerelerde bulunmak. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce açıkladığı üzere biz Türkiye ile ortak hareket ediyoruz ve birlikte neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz” dedi ve ekledi:

“Ateşkesi sağlamak zor. Suriye’deki çatışma, ABD’nin şimdiki yönetimi daha iktidara gelmeden başlamıştı.”