Pompeo, Taliban’la anlaşma imzalamanın koşulunu açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pompeo, Taliban’la imzalanması beklenen anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pompeo, “Bunu başarmak kolay olmayacak, yakaladığımız fırsatı kullanmalıyız. Şu anda 7 günlük ateşkes süreci işliyor, 22 Şubat’ta başladı. Yalnızca ateşkesin başarılı olması halinde, 29 Şubat’ta Taliban’la anlaşma imzalayacağız” dedi.

Pompeo, anlaşmanın koşulları yerine getirme süresini, askerlerin kademeli olarak tahliyesini ve Afganistanlı taraflar arasında müzakerelerin başlamasını kapsadığının altını çizdi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan bir ABD’li yetkili, ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakereler sonucu ‘7 günlük bir ateşkes anlaşmasına’ varıldığını bildirmişti.

Bir Taliban yetkilisi, imzalanması planlanan anlaşma uyarınca ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin 18 aylık bir periyoda yayılacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da, “19 yıldır Afganistan’dayız. Onların (Taliban) anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum, biz de anlaşma yapmak istiyoruz. Sanıyorum bu işe yarayacak. Onlar artık savaşmaktan yoruldular” değerlendirmesinde bulunmuştu.