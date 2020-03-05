Pompeo: ‘Türkiye’nin Kendini Savunma Hakkı Var’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib’deki duruma dair NATO müttefiki Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, Rusya ve Türkiye’ye, 2018’de vardıkları Soçi Anlaşması’na geri dönmeleri ve bölgede ateşkesi sağlamaları çağrısında bulundu.

İdlib’deki Esat rejimi, Rusya ve İran’ın yaptıkları yüzünden yüz binlerce Suriyeli’nin çoğunlukla da Müslümanlar’ın zarar gördüğünü söyleyen Pompeo, Türkiye’nin ABD’den bazı taleplerde bulunduğunu belirtti.

Pompeo, “Savunma Bakanlığı ekibi ile beraber şu an tüm bu talepleri değerlendiriyoruz. Bölgede daha az şiddet daha çok barış sağlanmasının, bu büyük insani krizin durdurulmasının en iyi yolunu araştırıyoruz” dedi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye’deki temaslarını da hatırlatan Pompeo, “Büyükelçi Craft ve Büyükelçi Jeffrey, şu an İdlib’de ve Türkiye’nin güney bölgelerindeki insani krizi azaltmak adına Amerikan ve Avrupa kaynaklarını nasıl bir araya getirebileceklerini görmek için çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Pompeo, “NATO ortağımız Türkiye’nin Esat rejimi, Ruslar ve İranlılar’ın Suriye içinde yarattığı riske karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.