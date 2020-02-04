Pompeo: Ukrayna Kırım’ı kaybetti

Ukrayna medyasının aktardığına göre, Pompeo bugün Kırım Tatar aktivisti Emina Caparova ile görüştü. Caparova, Pompeo’dan Kırım’ı göz önünde bulundurmasını ve Washington’da Kırım konferansını düzenlemeye yardımcı olmasını istedi.

Ukraynalı kaynaklar, “Dışişleri Bakanı’nın o anki yüz ifadesi, Kırım konulu konferanstan daha öncelikli işleri olduğunu ortaya koyuyordu” ifadesini kullandı.

Pompeo’nun, basın kapalı geçtiği ifade edilen görüşmede, “Kırım kaybedildi. Dünya aktörleri bunu anlıyor. Ukrayna Kırım’ı verdi. Rusya ise elinden bir şey alınacak ülke değil” dediği aktarıldı.