Pompeo’dan Belarus seçimlerine ilişkin açıklama: Özgür ve adil değil, derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Belarus’ta dün düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerin ardından başlayan sokak gösterilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Pompeo, açıklamasında seçimlerin ‘özgür ve adil olmadığını’ kaydederek “Adayların oy pusulalarına erişiminin ciddi bir şekilde kısıtlanması, yerel bağımsız gözlemcilere oy verme merkezlerinde uygulanan yasak, muhalefet adaylarına karşı uygulanan sindirme taktikleri ve barışçıl protestocuların ve gazetecilerin tutuklanması süreci gölgeledi” ifadelerini kullandı.
Belarus hükümetine ‘tüm Belarus halkının barışçıl gösterilere katılma hakkında saygı duyma’ çağrısı yapan Pompeo, güç kullanmaktan kaçınılmasını ve tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.