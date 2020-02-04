Pompeo’dan İdlib Açıklaması: ‘NATO Müttefikimiz Türkiye’nin Yanındayız’

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib’de Türk askerlerini hedef alan Suriye rejim güçlerini gerilimi ağır şekilde tırmandırmakla suçladı ve ’’NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız’’ mesajını verdi.

Pompeo yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Esat rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından Idlib halkına yönelik devam eden, yersiz ve acımasız saldırıları ABD olarak bir kez daha kınıyoruz’’ dedi. Pompeo, ‘’Esat rejimi güçlerince 3 Şubat’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait gözlem noktalarına yönelik havan topu saldırısının gerilimi ağır şekilde tırmandırdırdığını ve siviller, insani yardım çalışanları ve altyapı tesislerine karşı sürdürülen zalimce saldırıları takiben düzenlendiğini’’ belirtti.

“Türkiye’nin meşru müdafaa kapsamındaki haklı adımlarını destekliyoruz”

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ‘’Koordinasyon ve gerilimin azaltılması için kullanılan bir gözlem noktasında görev yapan çok sayıda Türk personelin yaşamını yitirdiği saldırının ertesinde NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Türkiye’nin meşru müdafaa kapsamında attığı haklı adımları tamamıyla destekliyoruz. Can kayıplarından dolayı Türkiye Hükümeti’ne başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Pompeo açıklamasında, ‘’Esat rejimi, Rusya, İran rejimi ve Hizbullah’ın attığı adımlar Suriye’nin kuzeyinde bir ateşkesin oluşturulmasını doğrudan engellemektedir. Bu barbarca saldırılar son bulmalı, insani yardımlara erişim sağlanmalı ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararınca barış yeniden tesis edilmelidir. ABD olarak, İdlib’i de kapsayan ateşkes dahil olmak üzere, BM kararının tüm maddelerini uygulayana kadar Esat rejiminin uluslararası topluma yeniden entegre olmasını engellemek için tüm çabayı göstereceğiz’’ sözlerine yer verdi.