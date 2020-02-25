Pompeo’dan kritik İdlib açıklaması: Rejimin saldırıları Türkiye’yle çatışma riskini artırıyor

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo, İdlib’deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, “Esad rejiminin Moskova ve Tahran’ın da desteğiyle o bölgedeki zalimce yeni saldırıları, trajik biçimde gördüğümüz gibi genç insanlar dahil 3 milyonun üzerinde yerlerinden olmuş kişiyi tehlikeye atıyor. Daha önce de birçok kez söylediğimiz gibi, rejim askeri bir zafer elde edemeyecek” diye konuştu.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, “Rejimin saldırıları NATO müttefikimiz Türkiye’yle çatışma riskini arttırıyor” ifadesini kullanan Pompeo, çözümün kalıcı bir ateşkes ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı altında BM öncülüğünde müzakerelerin yürütülmesinden geçtiğini vurguladı. Pompeo, “Başkan Trump’ın da söylediği gibi, birlikte neler yapabileceğimizi görmek için Türkiye’yle çalışıyoruz” dedi.

“SURİYE’DE ATEŞKESİN HAYATA GEÇİRİLMESİ ZOR”

Pompeo, Suriye’de bir ateşkesin hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu, bugüne kadar tüm ateşkes girişimlerinin Esad, Ruslar ya da İranlılar tarafından baltalandığını söyledi.

Suriye halkının insani yardımlara erişimine izin verilmesi, bir insani yardım koridoru oluşturulmasının önemine işaret eden ve Rusya’yı BM Güvenlik Konseyi’nde geçenlerde bu konudaki bir tasarıyı bloke ettiği için eleştiren Pompeo, yardımların ulaştırılmasını sağlamak için BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le çalıştıklarını kaydetti.

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“MÜDAHALE OLURSA KARŞILIĞINI VERİRİZ”

ABD’de 2020 başkanlık seçimleri yaklaşırken Rusya’nın seçimlere müdahalesi iddialarına açıklamalarında yer veren Pompeo, Rusya ya da başka bir ülkenin Amerikan seçimlerine ve demokratik süreçlere zarar verecek adımlar atmaları halinde Amerika olarak gereken karşılıkları vereceklerini vurguladı.

Pompeo, “Seçimlerimize müdahale kabul edilemez. Trump yönetimi seçimlerimizin güvenilirliğini muhafaza etmek için her zaman gayret gösterecek” diye konuştu.

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ÇİN VE İRAN’A ‘CORONA’ TEPKİSİ

Corona virüsü salgınına da değinen Pompeo, Çin ve İran’ı salgınla ilgili önemli bilgileri saklamak ve durumun ciddiyetini ört bas etmeye çalışmakla suçladı.

Wall Streeet Journal gazetesinin üç muhabirini sınır dışı ettiği için Pekin’e tepki gösteren Pompeo, halkın ve sağlık personelinin virüsle ilgili doğru bilgilere ulaşabilmesini sağlamak için özgür basına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Pompeo, “Eğer Çin kendi vatandaşı ve yabancı gazetecilere, sağlık personeline serbestçe konuşmaları ve araştırmalarına izin verseydi, Çinli yetkililer ve diğer ülkeler bu sorunla mücadeleye çok daha hazır konumda olurdu” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı, ABD’nin İran hükümetinin de salgınla ilgili “çok önemli ayrıntıları saklamış olabileceğinden derin kaygı duyduğunu” belirtti. Pompeo, İran dahil tüm ülkelerin “doğruları söylemesi” ve uluslararası yardım örgütleriyle işbirliği yapması gerektiği mesajını verdi.

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