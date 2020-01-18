Pompeo’dan Rusya’daki hükümet değişikliğiyle ilgili yorum

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’daki hükümet değişimine dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ‘Tony Katz Today’ adlı televizyon programında konuşan Pompeo, Rusya’daki hükümet değişikliğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Benim görüşüm şöyle: tüm bunların nasıl gelişeceğini değerlendirmeliyiz. Zira bizim açımızdan, bizim ülkelerle ilişkilerimiz var. Bu durumda, ABD’nin Rusya’yla ilişkileri söz konusu.”

Pompeo, “Rus hükümetindeki bazı değişiklikler sonucu Rusya’ya yönelik eylemlerimizin değişeceğine ihtimal vermiyorum” diye ekledi.

‘Putin, Rusya’da daimi kontrol sağlamak istiyor’

Pompeo, ayrıca Rusya’daki hükümet değişikliğinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, görev süresinin biteceği 2024’ten sonra ülke üzerinde daimi kontrol sağlama çabasına benzetti.

ABD’li bakan, “Bu, Vladimir Putin’in, mevcut süresi 2024’te bittikten sonra da kendine daimi kontrol sağlama çabasına benziyor. Ancak bu değişikliklerin, bu sarsıntının neyin belirtisi olduğunu sadece zaman gösterir” diye konuştu.