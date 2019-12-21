Pompeo’dan Suriye’ye Yardımı Veto Eden Rusya ve Çin’e Tepki

ABD Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yapılan oylamada Suriye’ye Türkiye ve Ürdün sınırlarından 2014 yılından beri yapılan insani yardımın sürdürülmesini veto eden Rusya ve Çin’e tepki gösterdi. Pompeo iki ülkenin ellerinde Suriyeliler’in kanı olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Pompeo, ‘’Rusya Federasyonu ve Çin’in milyonlarca Suriyeli’ye ulaşacak insani yardıma izin verecek Güvenlik Konseyi kararını veto etmesi utanç verici’’ ifadelerini kullandı.

Pompeo, ‘’Bu karara karşı çıkarak siyasi bir tavır takınan Rusya ve Çin’e sesleniyorum, elleriniz kanlı’’ dedi.

Pompeo ayrıca ABD’nin sesini duyuramayanlara, karnını doyuramayanlara, evlerinden olanlara ve ailelerini yitiren çocuklara nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar ihtiyaçları olan insani yardımları ulaştırmaya kararlı olduğunu kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2014 yılında ilk kez aldığı, Suriye’ye insani yardımın sınır kapılarından ulaştırılması kararı daha sonraki yıllarda da uzatılmıştı.

Rusya şimdiye kadar Suriye konusunda Güvenlik Konseyi’ne sunulan karar tasarılarında 14’üncü vetosunu uyguladı.

Suriye’ye insani yardımın komşu ülkelerin sınır kapılarından ulaştırılmasıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi kararı 10 Ocak tarihinde süresini dolduracak.