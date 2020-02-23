‘Ponzi Arzu’ya kötü haber

‘Ponzi Arzu’ lakabıyla Arzu Mertgil’in avukatı Erdal Yıldız, sanığın yasal tutukluluk süresinin aşılması sebebiyle tahliye edildiğini belirterek tutuklamanın yasaya aykırı olduğunu iddia etti ve üst mahkeme Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

İtiraz, “sanığın aldığı ceza ve kaçma şüphesi bulunduğundan” reddedildi.

NE OLMUŞTU?

Bursa, İstanbul ve İzmir’de, 73 kişiyi, 19 milyon 402 bin lira dolandıran Arzu Mertgil ve 7 tutuksuz sanık hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ocak ayında karar vermişti. Mahkeme heyeti Mertgil’i 60 müştekiye karşı işlediği suçtan 198 yıl 4 ay hapis ve 2 milyon 207 bin 880 lira para cezasına çarptırmıştı. Duruşmanın ardından evinde gözaltına alınan Mertgil tutuklanmıştı.