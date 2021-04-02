Pop müziğin emektarı Kayahan, vefatının 6. yılında anılıyor

İSTANBUL (AA) – AHMET ESAD ŞANİ – Yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti.

İzmir'de 29 Mart 1949'da Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu olarak dünyaya gelen Kayahan Açar, müziğe düşkün bir çocuk olarak büyüdü.

İlk ve ortaokul eğitimini, sanat, bilim, sağlık ve siyaset gibi alanlarda ün yapmış birçok ismin okuduğu Kars'taki Fevzi Çakmak Okulu'nda alan sanatçı, babasının askerlik görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok ilini dolaştı.

İlk evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yapan Kayahan'ın Beste adlı ilk çocuğu 1974'te dünyaya geldi ve 1991'de eşinden ayrıldı.

Profesyonel müzik çalışmalarına İstanbul'da başlayan sanatçı, müzik dünyasına ilk olarak 1971'de "Yosun Gözlü Sevgilim – Bir Mektubun Var" adlı 45'liğiyle adım attı.

Türkiye Eurovision elemeleri için 1978'de "İstanbul Hatırası" adlı şarkıyı besteleyen, ancak elemeyi geçemeyen sanatçı, 1980'de "Bekle Gülüm – Ateş" adlı 45'liğini müzikseverlerin beğenisine sundu.

– Sezen Aksu ve Nilüfer'e şarkılar verdi

Seslendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp besteleyen Kayahan, adını Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve en çok da yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu. Kayahan'ın "Geceler", "Kar Taneleri", "Esmer Günler" adlı eserleri Nilüfer tarafından yorumlandı.

Kayahan, "Geceler" adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda "Altın Portakal" ödülünü aldı.

TRT Müzik kanalında 1985'te "Cumartesiden Cumartesiye" kuşağı içerisinde çocuklar için bilim kurgu temalı "Sanmer 2095" adlı programı sunan sanatçı, 1987'de ise yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" adlı albümünü hazırladı.

İlk albümü "Yemin Ettim"i 1991'de, ikinci albümü "Odalarda Işıksızım"ı 1992'de, "Son Şarkılarım" albümünü de 1993'te müzikseverlerle buluşturan sanatçı, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

– Şarkılarını birçok müzisyen yorumladı

"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Penceremden" albümünü yayımlayan Kayahan'ın, "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tarafından yorumlandı.

Hemen her albümünde "sevgi" temasını işleyen Kayahan, 1996'da "Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın" sloganıyla "Canımın Yaprakları" albümünü yayınladı.

Bir diğer albümü "Emrin Olur"u 1997'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, albümdeki "Şampiyon" şarkısını, taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla yeniden yorumlayarak "Cimbom Şampiyon" adlı single çıkardı.

Lale Yılmaz ile 15 Ekim 1992'de evlenen Açar, 1993'te eşinden ayrıldı ve 1999'da evlendiği vokalisti İpek Tüter'den 2000'de Aslı Gönül adlı kızı dünyaya geldi.

"Beni Azad Et" albümünü 1999'da çıkaran Kayahan, 2000'de yayınladığı "Gönül Sayfam" albümünde 17 Ağustos 1999 depremi için yazdığı "17 Ağustos" şarkısı ile kızı Aslı Gönül için bestelediği "Ninni" adlı eserlerine yer verdi.

"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Allah'ım Neydi Günahım?", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan Kayahan, 45 yıllık kariyerinde, 45'likler, long playler, albüm ve singlelarını hayranlarıyla buluşturdu.

– Kansere yenik düştü

Kayahan'ın 1990'da yakalandığı yumuşak doku kanseri, tedavi sürecinin ardından 2004 ve 2014'te nüksetti.

İlk kanser teşhisinden sonraki yaklaşık 6 aylık süreci "Yemin Ettim"i yazarak geçirdiğini söyleyen Kayahan, o dönemi şu sözlerle anlatmıştı:

"Yaşanacak günümüz varmış. Ölüm bir ceza değildir, ben öyle düşünüyorum. Devlet hastanesine gittim, Çapa'da tedavi oldum. Söylediklerine göre 6 ay ömrüm kalmıştı. Şu anda onların verdiği sürenin üstünden 21 sene geçti. 10 sene önce tekrar etti, yine tedavi gördüm."

Küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camisi'nden kaldırıldı ve Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Aralarında Tarkan, Sezen Aksu, Funda Arar ve Nilüfer'in de bulunduğu ünlü sanatçılar, 2014'te bir araya gelerek "Kayahan'ın En İyileri" albümünde yer aldı.

Arkadaşlarının deyimiyle, romantik melodileri iğne oyası gibi eserlerine işleyen ve şarkılarında daima insanları birlik ve sevgiye davet eden Kayahan, şarkılarını aşık olarak yazdığını söylemişti.

Gitara ve müziğe de aşık olduğunu bir televizyon programında dile getiren usta müzisyen, "Ben gitarlarıma kızım diyorum. 'Gel kızım seninle bir şarkı yazalım.' diyorum. Tekneme de öyle diyorum. Gidiyorum, 'Günaydın kızım.' diye onu da okşuyorum. İnsanlara garip gelebilir ama ben bahçede yatarken ağaçlara da öpücük yolluyorum. Hepsi benim kızım." ifadelerini kullanmıştı.

Usta sanatçının, 45 yıllık sanat hayatında geride bıraktığı çalışmalarından bazıları şöyle:

"Canım Sıkılıyor Canım (1981)", "Merhaba Çocuklar (1987)", "Benim Şarkılarım (1988)", "Benim Şarkılarım 2 Siyah Işıklar (1989)", "Yemin Ettim (1991)", "Odalarda Işıksızım (1992)", "Son Şarkılarım (1993)", "Benim Penceremden (1995)", "Canımın Yaprakları (1996)", "Emrin Olur (1997)", "Beni Azad Et (1999)", "Gönül Sayfam (2000)", "Ne Oldu Can? (2002)", "Kelebeğin Şansı (2004)", "Biriciğim'e (2007)", "365 Gün (2011)"