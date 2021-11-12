POP-UP OFİS DÖNEMİ BAŞLIYOR!

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Elif Çetin 15X15’in yeni bölümünde sizlere teknoloji ve inovasyon haberleriyle karşılıyor. Pop-up ofis dönemi başlıyor!Metaverse ulaşımı nasıl değiştirecek? Apple CEO’su Tim Cook’un dikkat çeken yatırımı.Havayı tasarlamak mümkün mü? Nike’dan metaverse için gizli hazırlık …Netflix’in geleceği Apple’a bağlı.Giysilerimiz sıcaklığı kontrol edebilir mi?Metaverse için alışveriş…

Alphabet, teknolojiyi yeni ilaçlar keşfetmek için kullanacak. Amazon’un uydu internet programı hız kazanıyor. — — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir