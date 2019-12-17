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Portakal, canlı yayında Erdoğan’ın gözünden kaçan ‘Kanal İstanbul’ detayını ortaya çıkardı

Portakal, canlı yayında Erdoğan’ın gözünden kaçan ‘Kanal İstanbul’ detayını ortaya çıkardı

Portakal, canlı yayında Erdoğan’ın gözünden kaçan ‘Kanal İstanbul’ detayını ortaya çıkardı

Gazeteci Fatih Portakal, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ortak canlı yayınında ekrana yansıyan Kanal İstanbul projesine ait görüntülerdeki detayı gözden kaçırmadı.

Portakal, canlı yayında Erdoğan’ın gözünden kaçan ‘Kanal İstanbul’ detayını ortaya çıkardı

AK’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta söylediği “Dikey mimariye müsaade yok” sözlerine rağmen çizim halinde izlediği Kanal İstanbul projesinde yer alan ve birbiri ardına yükselen gökdelenler Fox Tv Anahaber suncusu Fatih Portakal’ın gözünden kaçmadı.

Erdoğan’ın ısrarla yapılmasını istediği Kanal İstanbul projesini izlerken dikey mimariyi fark etmeyerek “şu güzelliğe bak” dediği görüntüye dikkat çeken Portakal, “Cumhurbaşkanının inadına dikey proje yapmışlar. Tabii cumhurbaşkanının hoşuna gidiyor” dedi.

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Yazar Alaturka Online

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