Portakal’dan ‘FOX yalan haber üretmeyi bıraksın’ diyen Erdoğan’a yanıt

FOX TV Ana Haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “FOX önce gazete olsun, yalan haber üretmeyi bıraksın” sözlerine yanıt verdi. Portakal, ”Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan haber ürettiğimizi söylüyor. Yalan haber yapmıyoruz. Kendi sözü ortada, biz doğru haber yapıyoruz” dedi.

Erdoğan, dün FOX muhabirinin, “Libya’da birkaç tane şehit var’ ifadeniz tartışıldı” sözlerinin tartışma yarattığını söylemesi üzerine, “FOX, önce gazete olsun, medya olsun, yalan haber üretmeyi bırakın” diyerek tepki göstermişti.

11 saniye muhabire yanıt vermediğini vurgulayan Portakal, Erdoğan’a şöyle yanıt verdi:

“YALAN HABER YAPMIYORUZ”

*Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalan haber ürettiğimizi söylüyor. Yalan haber yapmıyoruz. Kendi sözü ortada, biz doğru haber yapıyoruz.

*Mersin’de de Elazığ’da da SGK’da da doğru haber yaptık. Her birinin arkasındayız. Yalan diyorsanız bizi mahkemeye verin, vermiyorsunuz da.

*Alın işte buradaki haberde Cumhurbaşkanı kendi sözünü söyledi. Biz doğru haber yapmaya devam edeceğiz. Bir gazetemiz yok ama, haber kanalı da etkili. Genel müdürümüze söyleriz, gazete de etkili olabilir bence.

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