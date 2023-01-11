Portekiz basını duyurdu: İşte Fenerbahçe’nin hedefindeki golcü

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe , dev derbide 3-0’lık skorla mağlup oldu. Mağlubiyetin ardından lider Galatasaray’ın dört puan gerisinde kalan sarı – lacivertliler transfere sarıldı.

İLK TRANSFER SAMET AKAYDIN

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin ilk transferini savunmaya yaptı. Sarı – lacivertliler, Adana Demirspor’da forma giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusunu resmen açıkladı.

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Samet Akaydın’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

‘ACİLEN SAMANDIRA’YA GEL’ ÇAĞRISI

Adana Demirspor’la yapılan görüşmelerin ardından yaklaşık 1 ay önce 4 milyon Euro bonservis bedeli ve 15 milyon TL yıllık maaş karşılığı anlaşmaya varılan, dün de KAP’a bildirilen 1.90’lık milli stoperin bugün Samandıra’da çalışmalara başlaması bekleniyor.

Jorge Jesus’un oynattığı üçlü defans sisteminde çok verimli olması beklenen yıldız oyuncunun, transfer dönemini resmi olarak 12 Ocak’ta yani yarın başlayacak olmasına rağmen hızlı adaptasyon sağlaması için hemen çağrıldığı öğrenildi.

GOLCÜLER BÜYÜK MAÇLARDA SUSKUN KALDI

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 42 gol atmasına rağmen, büyük maçlarda aynı performansı gösteremedi.

Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı – lacivertliler, yine deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçında sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak ise sahasında Galatasaray’a 3-0 yenildi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia, sezon başında transfer edilen Michy Batshuayi ve Joshua King, bu maçlarda gol yollarında etkili olamadı. Golcülerin büyük maçlarda suskun kalması, Joao Pedro’nun da sakatlığı Fenerbahçe’yi bu bölgeye transfer arayışına itti.

PORTEKİZLİLER DUYURDU

Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola’da yer alan habere göre; Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, yeni bir forvet oyuncusu arıyor. Sarı – lacivertlilerin hedefindeki isim ise Gil Vicente’de forma giyen Fran Navarro…

Haberde ayrıca, Fenerbahçe’nin, Portekiz kulübüne iyi bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

FRAN NAVARRO’NUN BU SEZON NE YAPTI?

24 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde oynadığı 15 maçta sekiz kez gol atmayı başarırken, iki kez de asist yaptı. İspanyol oyuncu tüm kulvarlarda ise 24 maça çıktı ve 12 kez gol sevinci yaşadı.

FRAN NAVARRO’NUN KARİYERİ

Futbola Valencia altyapısında başlayan başarılı oyuncu, 2019 yılında Belçika ekibi Lokeren’e kiralandı. Temmuz 2021’de ise bonservissiz bir şekilde Gil Vicente’nin yolnu tuttu.