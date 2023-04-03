Portekiz basınından Jorge Jesus iddiası: Yeni takımını duyurdular

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Sarı-lacivertliler 1-0 öne geçtiği ve Beşiktaş’ın 10 kişi mücadele ettiği karşılaşmada rakibine 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus oyuncu ve diziliş tercihleri sebebiyle yine eleştirilerin hedefinde yer aldı. Portekiz ve Brezilya basını da Jorge Jesus’un derbilerdeki başarısız grafiğine dikkat çekti. Portekiz’den A Bola, Jesus’un yeni adresini duyurdu. İşte ayrıntılar…

JESUS’UN GALİBİYETİ YOK

Sezonun ilk devresindeki maçlarda Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı, Trabzonspor’a ise dışarıda 2-0 kaybetti. Sarı lacivertliler, Ülker Stadyumu’nda ise Galatasaray’a 3-0 yenildi. Fenerbahçe 4 maçta kalesinde 9 gol görürken, 2 gol atabildi.

JESUS’A OYUNCU VE DİZİLİŞ ELEŞTİRİLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon derbilerde gösterdiği kötü performansla dikkat çekerken oyuncu ve diziliş tercihleriyle yine büyük eleştiri topladı. Trabzonspor ve Galatasaray’a karşı kaybedilen maçlarda üçlü savunmayı tercih eden Jorge Jesus, Beşiktaş maçında da aynı dizilişi tercih etti. Jorge Jesus ayrıca oyuncu tercihleriyle de eleştiri topladı.

PORTEKİZ VE BREZİLYA BASINI DA DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’a karşı aldığı mağlubiyet Portekiz ve Brezilya basınında da geniş yer buldu. A Bola, “Jesus geri dönüşe imza atarak bir kez daha derbi mağlubiyeti aldı” başlığını kullandı.

Haberin detayında “Jesus bu Pazar günü yedek kulübesinde yoktu ve yerini Deus’a bıraktı. Fenerbahçe derbide Beşiktaş’a 4-2 mağlup oldu.” denildi.

‘ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA GERİDE KALDI’

Record “Jesus, Beşiktaş’a çarptı” başlığını kullandı. Haberde “Fenerbahçe, Jesus’un cezası nedeniyle yedek kulübesinde bulunmadığı maçta Beşiktaş’a 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışında geride kaldı.” ifadelerine yer verildi.

O Jogo “Jorge Jesus, derbide Beşiktaş’a kaybetti ve şampiyonluk yarışında geride kaldı” başlığını kullandı. Haberde “Jorge Jesus’un teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe, bu Pazar günü İstanbul derbisinde evinde, şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş’a 2-4 mağlup oldu.” ifadeleri kullanıldı.

A BOLA: SUUDİ ARABİSTAN İÇİN EN CİDDİ ALTERNATİF

Portekiz’den A Bola, Jorge Jesus’un Suudi Arabistan Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olmaya yakın olduğunu iddia etti. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jesus’un Herve Renard sonrası en ciddi alternatifler arasında yer aldığını duyurdu.

HERVE RENARD’IN YERİNE…

A Bola’da yer alan haberde “Portekizli teknik direktör, Fransa Kadın Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direkötür Herve Renard’ın yerini alma arzusunda.” ifadeleri kullanıldı.

Haberde Jorge Jesus’un Flamengo deneyiminden önce Suudi Arabistan’da çalıştığına dikkat çekildi. Jorge Jesus daha önce yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe ile sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini ve ayrılacağını işaret etmişti. A Bola’daki haberde Jesus’un Brezilya Milli Takımı için de bir alternatif olduğu; Ancelotti ile anlaşma sağlanamazsa Portekizli teknik adamın da adaylar arasında yer aldığı bildirildi.