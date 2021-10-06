Portekiz’de aşı mucizesi

On milyon nüfuslu ülke, son zamanlarda nüfusunun yüzde 84’ünü tam olarak aşılayıp geriye sadece 12 yaşın altındaki çocukları bırakarak pandemide bir dönüm noktasına ulaştı.

Sozcu.com.tr

Oxford Üniversitesi’nin Our World in Data’sına göre Portekiz, dünyanın herhangi bir yerinde tam aşılı nüfus yüzdesinin en yüksek olduğu ülke.

Lizbon aşı merkezindeki bir hemşire Washington Post’a verdiği demeçte, “Aslında aşı yapacak yetişkinimiz kalmadı” dedi.

COVID-19 enfeksiyon oranı ve virüsten hastaneye kabuller yaklaşık 18 ayın en düşük seviyelerine düştü. Başbakan Antonio Costa geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Yasaların getirdiği kısıtlamalar ortadan kalktıkça, herkesin sorumluluğuna dayalı bir aşamaya gireceğiz. Ve salgının bitmediğini de unutmamalıyız” dedi.

Ülke, yeni vaka sayısını 14 günde 100.000 kişiden 88’e ve günlük ölüm sayısını da tek haneli rakamlara düşürerek dikkat çekiyor.

Lizbon’daki Católica Biyomedikal Araştırma Enstitüsü’nde yönetici olarak görev alan Pedro Simas, pandeminin sona erdiğini ilan etmekten kaçınırken, sonuçların son derece cesaret verici olduğunu söyledi.

“AŞILAMADA BELİRLİ BİR YÜZDEYE ULAŞILMALI”

Simas, “Bana iyimser bir bakış açısı veren veren şey, biz virologların tahmin ettiği gibi, bu corona virüsünün de diğer corona virüslerle hemen hemen aynı şekilde davranması. Yani, nüfusun belirli bir yüzdesine ulaştığınızda, virüs pandemiden endemik bir virüse geçecektir” dedi.

Ülke, önümüzdeki hafta, yaşlılar arasında bağışıklığın üç ay sonra azalmaya başladığını öne süren bir çalışmanın ardından 65 yaş üstü insanlara da takviye dozlar uygulamaya başlayacak.

ANTİKORLAR YAŞLILARDA DAHA HIZLI AZALIYOR

Gulbenkian Bilim Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma, Lizbon’un 80 km kuzeyindeki Almeirim’de 260 huzurevi sakinini analiz etti. Altı aylık sürede topladığı veriler, “yaşlı popülasyonda aşılama ile üretilen antikorlardaki azalmanın daha hızlı olduğunu” doğruladı ve katılımcıların yüzde 15’inde bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Simas, yaşlılara takviye doz uygulamanın ihtiyatlı bir adım olduğunu, ancak grip için olduğu gibi her yıl gerekli olmasını beklemediğini, çünkü influenzanın şimdiye kadar görülmemiş bir mutasyon kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

YASAKLAR BİTTİ

Portekiz’de artık sokağa çıkma yasağı yok, dışarıda maske yok. Portekiz’in barları ve kulüpleri Mart 2020’den bu yana ilk kez açıldı ve restoranlar, sosyal mesafe nedeniyle insan sayısı açısından herhangi bir sınırlama olmaksızın faaliyet gösteriyor.

Eğlence mekanlarındaki müşterilerin dijital aşı sertifikası veya negatif Covid-19 testi göstermeleri gerekiyor.

Hastanelerde, huzurevlerinde ve alışveriş merkezlerinde olduğu gibi toplu taşıma araçlarında da maske takma zorunluluğu devam ediyor.

AŞILAMANIN ARKASINDAKİ KAHRAMAN

Aşılamanın arkasındaki isim ise eski bir asker olan Henrique Gouveia e Melo. Portekiz’in başarısının çoğu, şubat ayında Portekiz’in COVID-19 aşılama görev gücünün başına seçilen Koramiral Henrique de Gouveia e Melo’ya atfedildi.

Ülkede; deniz ve hava kuvvetlerinden matematikçiler, doktorlar, analistler ve stratejik uzmanlardan oluşan bir ekip kurdu.

Portekiz, diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle aynı hızda aşılamaya başladı, ancak aşı karşıtı hareketler başka yerlerde büyüdükçe, Portekiz de yayılımını hızlandırdı ve kısa sürede dikkat çeken bir başarıya ulaştı.

Melo aynı zamanda ülkelerin aşılara eşit şekilde ulaşamamasına da dikkat çekti: “Bir savaş kazandık; ama virüse karşı savaşı kazandık mı bilmiyorum. Bu bir dünya savaşı. Zengin ülkelerde aşırı aşı yapılıyor, ama fakir ülkelerde sıfır aşılama var. Buna sadece etik ve ahlâk nedeniyle değil, aynı zamanda stratejik ve rasyonel bir tutum olmadığı için de katılmıyorum.”

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