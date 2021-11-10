Portekiz’de yeni uzaktan çalışma kuralları: İşveren, çalışanla mesai dışı iletişim kuramayacak

Portekiz parlamentosu, pandemi nedeniyle artan uzaktan çalışmayı kurallara bağladı. Buna göre, işverenlerin çalışanlarla mesai saati dışında iletişim kurması yasaklandı. Ayrıca şirketler çalışanların internet ve elektrik faturalarına katkı yapacak.

Sozcu.com.tr

Portekiz’de yeni çıkan yasaya göre şirketlerin çalışanlarıyla mesai saatinden sonra iletişim kurması yasaklandı. Uzaktan çalışmaya ilişkin kuralların düzenlendiği yeni yasaya göre, mesai saati dışında çalışanla iletişim kurmaya çalışan işverenler para cezasına çarptırılabilecek.

Kurallar ondan fazla çalışanı olan şirketler için geçerli olacak.

Portekiz’de iktidarda bulunan Sosyalist Parti, Cuma günü onaylanan yeni yasanın corona virüsü salgınının bir sonucu olarak evden çalışmanın artmasına bir yanıt olduğunu söyledi.

MASRAFLARI ŞİRKET KARŞILAYACAK

Yasaya göre, işverenlerin, çalışanlarını evde çalışırken izlemeleri de yasak olacak.

Şirketler artık çalışanların uzaktan çalışmaya geçmenin bir sonucu olan masraflara da katkıda bulunacak. Çalışanın elektrik ve internet faturaları şirket tarafından ödenecek ancak katkılar suyu kapsamayacak. İşverenler bu maliyetleri işletme gideri olarak yazabilecek.

EBEVEYNLERE UZAKTAN ÇALIŞMA HAKKI

Ayrıca çalışan ebeveynler de çocukları sekiz yaşına gelene kadar evden çalışma haklarına sahip olacak.

Yasada şirketlerin yalnızlıkla mücadele için iki ayda bir yüzyüze toplantılar gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Bu yasayla birlikte Portekiz, uzaktan çalışmayı hukuki mevzuatla kurala bağlayan ilk ülke oldu.

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