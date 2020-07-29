“Portland’daki Federal Güçler Çekilmeye Başlıyor”

Oregon eyaletinin Portland kentindeki protestoların bastırılması için gönderilen federal güvenlik güçleri kentten aşamalı olarak çekiliyor. Protestoların merkezindeki adliye binasını koruyan federal güçler, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren 24 saat içinde ayrılacak.

Trump yönetimi ve Oregon valiliği arasında kentteki federal güvenlik güçleri varlığına ilişkin görüşmelerde sağlanan uzlaşmanın ayrıntılarını Oregon Valisi Kate Brown açıkladı. Vali Brown öğlen yaptığı açıklamada, ilk aşamada Portland’daki olayların merkezindeki federal adliye binasını koruyan güçlerin 24 saat içinde çekileceğini belirtti. Trump yönetimi yetkilileri ise bazı federal güvenlik güçlerinin adliye binasında kalmaya devam edeceğini, birliğin kentte göreve hazır bir şekilde beklemeye devam edeceğini söyledi.

Her iki taraf da zafer ilan etti

Her iki taraf da kentte federal güvenlik güçlerinin konuşlanmasının yol açtığı siyasi gerilimde zafer ilan etse de, varılan anlaşmanın iki aydır protestoların devam ettiği Portland sokaklarında tansiyonu düşürüp düşürmeyeceği net değil. Oregon Valisi Kate Brown, İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) güçleriyle ve Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin kent merkezinden ayrılmaya başlayacağını söyledi; ancak İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf bu federal güçlerin nereye gideceklerine ilişkin ayrıntı vermedi.

Wolf, varılan anlaşmanın uygulandığından ve Oregon Eyaleti Polis Teşkilatı’nın federal binaları koruduğundan Trump yönetimi emin olana kadar, federal güvenlik güçlerinin Portland’da kalmaya devam edeceği konusunda ısrarlı konuştu. Basın mensuplarının telekonferans yöntemiyle sorularını yanıtlayan Chad Wolf, “Portland’daki İç Güvenlik Bakanlığı varlığı Portland’da kalmayı sürdürecek. İster adliye binası içinde ister yan tarafta isterse başka bir yerde. Bu konunun ayrıntısına girmeyeceğim. Eyalet polisinin devreye girmesi işe yaramadığı taktirde, İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı federal güvenlik güçleri hazır olacak“ şeklinde konuştu.

Oregon Eyaleti Polis Teşkilatı başkomiseri Travis Hampton, iki hafta dönüşümlü olarak Portland’daki adliye binası çevresinde özel operasyon timi ve üniformalı polis konuşlandıracaklarını söyledi.

Adliye binasındaki duvar yazıları temizlenecek

Anlaşma kapsamında ABD hükümetine, federal mülk olan adliye binası duvarlarındaki yazıları temizlemesi çağrısında bulunuluyor.

Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler daha önce yaptığı açıklamada, federal hükümetin adliye binasını temizlemeyi reddettiğini ve bunun da kentin kuşatma altında olduğuna dair yanlış bir izlenimin oluşmasına yol açtığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma açıklamasından kısa bir süre sonra Twitter’dan paylaştığı mesajda zafer ilan ederek federal güvenlik güçlerinin Portland’ın yanıp kül olmasının önüne geçtiğini yazdı.

Portland Belediye Başkanı Ted Wheeler da uzun bir Twitter paylaşımında bulunarak zafer ilan etti. Wheeler, “Kent merkezimizin federal güçler tarafından işgali sokaklarımızda yeni bir korkuya yol açtı. Federal güçler neredeyse bir göstericiyi öldürecekti. Kente gelmeleri şiddetin tırmanmasına ve vandallığa yol açtı” diye yazdı.

Portland’da 11 Temmuz’da bir gösterici ağır yaralanmış, federal güvenlik güçlerinden birinin ateşlediği öldürücü özellikte olmayan mühimmatın yüzüne isabet etmesinin ardından estetik ameliyatı geçirmek zorunda kalmıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı, Salı günü kente takviye federal güvenlik gücü gönderilip-gönderilmemesi seçeneğini değerlendiriyordu. Bu nedenle federal güvenlik güçlerinin çekilme sürecinin başlaması geri adım olarak değerlendiriliyor.

Federal güçler Seattle’dan da ayrıldı

Washington eyaletindeki Seattle kentinin belediye başkanı Jenny Durkan da federal binaların korunması amacıyla geçen hafta gönderilen güvenlik güçlerinin kentten ayrıldığının teyit edildiğini belirtti. Trump yönetiminin Seattle’a geçen hafta gönderdiği federal güvenlik güçleri yerel yetkililerden tepki toplamıştı.

Belediye Başkanı Durham, federal güvenlik güçlerinin yerel yönetimlerin onayı olmaksızın eyaletlere gönderilmesinin tansiyonu ve şiddeti daha da tırmandıracağını söyleyerek Trump yönetiminin kararına karşı çıkmıştı.

Seattle’daki federal güvenlik güçleri, Oregon’un Portland kentinde göstericilerin adliye binasına saldırmasının ardından teyakkuza geçmişti. Durkan, Başkan Donald Trump’ın seçim kampanyasında göstericilerin zarar verdiği yapıların resimlerini paylaşmasının ardından protestolarda şiddetin sona ermesi için çağrı yapan Demokrat belediye başkanları arasında yer alıyor.