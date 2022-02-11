Alaturka Online

Gazete 1. Sayfaları – Gazete Manşetleri – 11 Şubat 2022
Gazete 1. Sayfaları – Gazete Manşetleri – 11 Şubat 2022
Süper Lig’deki şampiyonluk yarışından sonra Türkiye Kupası’na da havlu atan Fenerbahçe‘nin derdi gol…
Kanarya hücumda atamamanın, savunmada da kalesini kapatamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ligde geride kalan 24 maçta 163 isabetli şutla rakip kalelerde 36 gol bulan Fenerbahçe (ortalama 1.5) sadece Rizespor karşısında 4 kez fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertliler başka hiçbir mücadelede 2’den fazla gol atamadı. Maç başına 6.8 şut isabeti ve 11.4’lük gole çevirme oranı dikkat çekiyor. Fenerbahçe ilk 3 haftada kalesini gole kapatmayı başarmıştı.
Ancak sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 21 maçın sadece 2’sinde kalesini kapatabildi. Gol sendromu, saha sonuçlarıyla puan cetveline yansıdı.
30 Ekim’de omzundaki kırık nedeniyle operasyon geçiren Altay Bayındır’ın takımla birlikte antrenmanlara başlaması teknik heyeti sevindirdi. Başarılı kalecinin sakatlığının ardından 3 ay sonra Giresunspor maçında kadroda olması bekleniyor. “4-5 aydan önce dönmesi zor” denilen Altay’ın yokluğunda eldivenleri devralan Berke Özer performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.
‘Gençleştirme operasyonu’ ile girdiği ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray, kötü gidişe dur demek için ara transferde deneyimli isimlere yönelmişti. Bu planlama önümüzdeki sezon öncesi de devam edecek. Avrupa medyasından farklı kaynaklar, bunun göstergesi. İngiliz The Sun’a göre Cimbom, İtalyan devi İnter ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arturo Vidal’e talip.
Haberde; Şilili orta sahaya Tottenham ve Marsilya’nın da talip olduğu vurgulandı. Fransız medyasının gündemindeki isim ise Jason Denayer. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacının adı, Lyon ile kontrat yenilememesinin ardından bir kez daha 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak oynadığı Galatasaray ile anılıyor. İtalyan medyasına göre ise Udinese ile kontratı sonlanacak Jens Stryger Larsen’in rotası Galatasaray olacak.
Mersin’in Tarsus ilçesinde, okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, ölümünün 7. yılında anılıyor. Özgecan’ı bir an olsun akıllarından çıkarmayan Aslan ailesi, kızlarının acısıyla yaşıyor. Özgecan’ı anmadıkları bir an bile olmadığını vurgulayan baba Mehmet Aslan, “Kızım sonsuza kadar yaşayacak. Bütün gönüllerde, bütün sinelerde var olacak. Buna inanıyorum” dedi.
Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 7 yıl önce Tarsus’taki okulundan evine dönmek üzere bindiği minibüste vahşice katledildi. Kızlarının Mersin’deki eve dönmemesi üzerine polise başvuran Aslan ailesi, iki gün sonra aldıkları haberle yıkıldı. Özgecan’ın cesedi 13 Şubat 2015 tarihinde Tarsus-Ankara karayolu Çamalan köyündeki Cin Deresi’nde yanmış halde bulundu.
Özgecan, 14 Şubat 2015’te Mersin ve farklı illerden gelen binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bindiği minibüste tecavüze direnirken hunharca katledilen 19 yaşındaki Özgecan’ın davası, sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya mal oldu. Özgecan, tüm kadın örgütlerini harekete geçirirken, katilleri olan 3 sanığa verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla da benzer davalarda emsal oldu.
“KIZIMIZI DÜŞÜNMEDİĞİMİZ, ANMADIĞIMIZ BİR AN YOK”
Aslan ailesi, 7’nci ölüm yıl dönümünde kızları Özgecan’ı mezarı başında anmak için yaşadıkları İzmir’den Mersin’e geldi. Baba Mehmet Aslan ve anne Songül Aslan, yarın gerçekleştirecekleri mezar ziyareti öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Baba Mehmet Aslan, Özgecan’ın katledilmeden önce yaşadığı evde yaptığı açıklamada, 7 yıldır acılarının hiç dinmediğini söyledi. Aslan, “Kızımızı düşünmediğimiz, anmadığımız bir an yok. Ne zaman sokağa çıksak, evde sohbet etsek, televizyon izlesek, ne zaman bir genç kız görsek, evlenen bir çift görsek hep Özge aklımıza geliyor. Özge’min Özgecan gibi öldürülen, katledilen kadınlarımızın maalesef gelecekleri çalındı, gelecekleri çalınıyor. Kadınların geleceklerinin çalınması, katledilmesi, şiddete maruz kalması demek; çocukların büyüyememesi, sevginin, şefkatin, hoşgörünün katledilmesi demek. Kadının yok edilmesi demek, ülkenin geleceğinin yok edilmesi demek. Maalesef bu zor zamanların üstüne bir de kadın şiddetinden dolayı çekilen acılar, sıkıntılar bu yükü katmerli hale getirmiştir” diye konuştu.
Kadına şiddetinin önüne geçilebilmesi için yüksek akıl sahibi, devleti yöneten kişilerin çare bulmaları gerektiğinin altını çizen baba Aslan, “İnsanlık için, bütün dünya için her şeyin başında adalet gelir. Önce adaletli olacağız, sonra birbirimize sevgiyle yaklaşacağız, seveceğiz, saygı duyacağız. Birbirimizin haklarına riayet edeceğiz. Gerisi zaten ilim, akıl, gönül olan insanların doğal bir şekilde sosyal yapıda, kültürümüzde, kadim kültürümüzde var olan yaşayışımızla kendiliğinden her şey hallolacak” ifadelerini kullandı.
“KIZIM SONSUZA KADAR YAŞAYACAK”
Özgecan’ın bir sembol olduğunun altını çizen ve çok özel bir çocuk olduğunu belirten Aslan, “Özgecan, gerçekten sevgi doluydu. Kızım sonsuza kadar yaşayacak. Bütün gönüllerde, bütün sinelerde var olacak. Buna inanıyorum” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın işgal etme ihtimali nedeniyle Ukrayna’daki vatandaşlarına seslenerek ülkeden derhal ayrılma çağrısı yaptı.
NBC News’e konuşan Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda, ülkedeki ABD’lilerin tahliyesi için birlik göndermeyeceğini belirterek, “bölgede işlerin hızlıca karışabileceği” konusunda uyarıda bulundu.
ABD Başkanı, “Bu bir terör örgütüyle uğraşmaya benzemiyor. Karşımızdaki dünyanın en büyük ordularından biri” dedi.
Biden, ABD’nin hangi durumda ülkedeki vatandaşlarını kurtaracağı sorusuna ise “Hiçbir senaryoda. Amerikalılar ve Rusya birbirine ateş açarsa bu dünya savaşına yol açar. Her zaman olduğumuzdan çok daha farklı bir dünyadayız” yanıtını verdi.
Ukrayna sınırına binlerce asker yığan ve Belarus’la ortak tatbikata başlayan Rusya, işgal iddialarını ısrarla reddediyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB), Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kurumlar vergisi genel tebliğinde değişiklikler yapan tebliği yayınlandı.
TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılacak kur korumalı mevduatta kurumlar vergisi istisnasının esasları belirlendi.
Buna göre, kurumlar vergisi kanununda 7352 sayılı kanunla kurumlar vergisi kanununa eklenen geçici maddeyle söz konusu istisnaya atıf yapılarak, mükelleflerin 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar ve altın hesapları ile 1 Ocak’tan itibaren açılacak işlenmiş ve hurda altın hesabı bakiyelerinin kurumlar vergisi kanununun bu geçici madde kapsamında olduğu belirtildi.
Buna göre, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında yabancı para ve altın hesaplarını dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden, kurumlar vergisi kanununun geçici 14. maddesinde öngörülen süre ve şekilde TL’ye çeviren kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanabilecekler.
Mükelleflerin bu kapsamda yabancı paralarının dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
Mükelleflerin yıl sonu bilançolarında yer alan yabancı paralarının sadece bir kısmının bu düzenleme kapsamında TL mevduat veya katılma hesabına dönüştürülmesi halinde, dönem sonu itibarıyla kur farkı değerlemesinden doğan kambiyo kârının istisna uygulanacak kısmı, TL’ye dönüştürülen yabancı paraların mükellefin 31 Aralık 2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para hesabına oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilecek.
Bu değerlemede sadece 31 Aralık 2021 tarihli bilançoda yer alan ve bu kanun kapsamında dönüştürülebilir nitelikteki yabancı paralar dikkate alınabilecek.
Tebliğe göre, 2021 yıl sonu bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar TL mevduat veya katılma hesaplarına aktaran mükelleflerin, TL’ye dönüşümden kaynaklanan kur farkı kazançları da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
Buna göre, 1 Ocak’tan TL mevduat veya katılma hesabının açılış tarihine kadar olan döneme ilişkin kur farkı kazancı istisna kapsamında değerlendirilecek.
Dönüştürülen yabancı paraların aktarıldıkları TL mevduat veya katılma hesaplarından vade sonunda elde edilen faiz veya kar payı gelirleri ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
Mükelleflerin işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerinin 2022 yılı sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında, bu hesapların TL mevduat veya katılma hesabına dönüştüğü tarihte doğan kazançlar, vergilendirme dönem sonlan itibarıyla tahakkuk eden faiz ve kar payı gelirleri ile vade sonunda elde edilen faiz ve kar payı gelirleri ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulacak.
TL mevduat ve katılma hesabından, vadeden önce çekim yapılması durumunda yararlanılan kurumlar vergisi istisnası nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek. (REUTERS)
Tarihe geçecek dava, henüz görülmeden tarihe geçti – Yılmaz Özdil yazdı.
Yılmaz Özdil’in “Tarihe geçecek dava, henüz görülmeden tarihe geçti” başlıklı 11 Şubat 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.
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Okuyanlar bilir…
Önceki gün “bu dava tarihe geçecek” başlığıyla bir yazı kaleme aldım.
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14 yaşında bir çocuğumuz, cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle cumhurbaşkanlığı iletişim merkezine şikayet edilmiş, evinden polisle aldırılmış, karakola çektirilmiş, savcıya götürülmüş, adli tıp’a götürülmüş, dava açılmış, üç yıla kadar hapsi isteniyordu.
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Hadise zaten hazindi ama, zamanlaması ekstra hazindi.
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Çünkü bir yandan, dokuz yaşındaki çocuğun eline mikrofon tutuşturuluyor, Chp genel başkanına “hain” diye bağırması gevrek gevrek gülerek seyrediliyor, “çocuk ne demiş önemli değil, nihayetinde çocuktur” deniyor… Beri yandan, 14 yaşındaki çocuğun üç yıla kadar hapsi isteniyordu.
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Üstelik, 14 yaşındaki çocuğumuz bir instagram paylaşımı nedeniyle şikayet edilmişti ama, o mesajda ne cumhurbaşkanının adı geçiyordu, ne de cumhurbaşkanlığı makamı… Bırakın cumhurbaşkanını, herhangi bir kişiye bile hakaret yoktu.
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Instagram paylaşımında “813 Mit ajanı nerde? 128 milyar dolar nerede? Rahip Brunson nerede? Hacı hoca dediğiniz Gülen nerede? Ruslar tarafından bombalanan şehitlerimiz nerede? Şanlı şehitlerimize leş, Apo’ya sayın diyen kişi neden hâlâ orda? Kozmik odada Avrupa’ya verilen gizli bilgiler nerede?” diye yazmıştı.
Bunların hepsi gazetelerde zaten bangır bangır yazılan sorulardı.
Her akşam haber kanallarında saatlerce konuşulan konulardı.
Milletvekillerinin Tbmm’de soru önergesini bile verdiği sorulardı.
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Ben de oturdum, “bu dava tarihe geçecek” başlığıyla bir yazı kaleme aldım. 14 yaşındaki çocuğumuzun savunmasını Celal Ülgen’in üstlendiğini, ilk duruşmasının önümüzdeki ay yapılacağını yazdım.
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Dava henüz görülmeden tarihe geçti!
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Çünkü tarihte görülmemiş bir olay yaşandı.
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Asrın liderimiz şikayetini geri çekti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün, özel avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Mahkemesi’ne şu resmi dilekçeyi gönderdi.
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“Mahkemenizin dosyasındaki çocuk hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle, her ne kadar ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçu kapsamında kamu davası açılmışsa da, çocuğun yaşı gözetilerek, gördüğümüz lüzum üzerine suç hakkında şikayetimiz bulunmamaktadır.
Şikayet hakkından feragat ettiğimizi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederiz.
Müşteki Sn. Recep Tayyip Erdoğan
Vekili Av. Ahmet Özel”
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Böylece…
Yüreğimizi sızlatan hadise, sürpriz ve tarihi şekilde tatlıya bağlandı.
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(Varlığıyla onur duyduğumuz değerli ağabeyim Celal Ülgen’e, bu yazıları özgürce yazmama imkan tanıyan gazetem Sözcü’ye, dayanışma desteği veren, sıkıntılara katlanabilme gücü veren okurlara, 14 yaşındaki çocuğumuza manevi açıdan amca olan, teyze olan, dayı, hala, ağabey, abla olan, dünyanın en büyük ailesine yürekten teşekkür ederim.)
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Ve, tıpkı cumhurbaşkanlığı dilekçesindeki gibi, gördüğümüz lüzum üzerine… Asrın liderimize teşekkür ederim.
Okuyanlar bilir…
Demokrasi tarihimizde eşi benzeri görülmeyen o ürkütücü hadiseden sonra, Chp genel başkanına mektup yazdım.
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Malum, asrın liderimiz dokuz yaşındaki çocuğu miting kürsüsüne çıkarmıştı, önce oyuncak otomobil vermiş, sonra mikrofona söyle demiş, küçücük çocuğun eline mikrofon tutuşturmuş, Chp genel başkanına “hain” diye bağırmasını gevrek gevrek gülerek seyretmişti.
Çocuğun babası on senedir hapisteydi.
Aslında o mitinge babası için yardım istemeye gelmişti.
Hasret duygusu istismar edilmişti.
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Bu meseleyi biraz kurcaladım.
O masum çocuğun babası vurdulu kırdılı suçlardan, yaralamadan yatıyordu, cinayet yoktu, terör değildi, 22 sene yapıştırmışlardı.
Memleketi soyanların, kadın öldürenlerin, izbe tarikat yurtlarında gariban çocukların ırzına musallat olanların dışarda elini kolunu sallaya sallaya gezdiğini düşünürsek, orantısız bir cezaydı.
Açık cezaevine bile aktarılmıyordu.
Ailesi adaletsizliğe uğradıklarını, dava dosyasında yanlışlık olduğunu düşünüyordu, devlette çalmadıkları kapı kalmamıştı, çaresizdiler, o mitinge asrın liderimizden yardım istemek üzere gitmişlerdi, o masum çocuk işte bu duygularla kürsüye çıkmaya çalışmıştı.
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Ben de oturdum, Chp genel başkanına mektup yazdım.
“Adalet yürüyüşü yaptınız.
Bu ülkeye adaleti getireceğim diyorsunuz.
Bu hadise, tarihi bir adalet fırsatını ayağınıza getirdi.
Tarihi terbiyesizliğe tarihi cevapla karşılık verin.
Hasreti ve çaresizlik duyguları istismar edilen bu çocuğun, babasının dosyasına baktırın, babasıyla kavuşmasını sağlayın” dedim.
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Kemal Kılıçdaroğlu “mektubunuzu aldım” diyerek, telefon etti.
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(Posta kutusunda imha etmesinler diye, mektubumu Şero eliyle iletilmek üzere göndermiştim, Chp genel başkanının etrafında dolaşanlar arasında bir tek Şero’ya güvendiğimi yazmıştım, haklı çıktım, Şero sağ salim iletmiş.)
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Mutlulukla söyleyebilirim ki, benim mektubumdan çok önce zaten aynı konuda devreye girmiş… Atılan adımları tek tek anlattı.
Mitingde yaşanan hadiseden hemen sonra, istismar edilen o masum çocuk için ne yapabiliriz diye derhal talimat vermiş… Chp’nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek, Chp Trabzon milletvekili Ahmet Kaya, Chp kadın kolları yönetimi ve hatta Chp’nin ricası üzerine Trabzon Barosu o günden beri çaba harcıyor.
Ama…
Çocuğun ve ailenin, Chp’yle görüşmesi engelleniyor!
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Çaresizce yardım isteyen çocuğu istismar ediyorlar, kendileri yardım etmedikleri gibi, Chp’nin yardım etmesini de engelliyorlar.
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Hâlâ siyasi hesaplarla bakıyorlar.
Akılları sıra Chp’ye puan kazandırmak istemiyorlar.
Halbuki, Chp açısından böyle bir niyet yok. Tamamen insani olarak, o masum çocuğa gerçekten üzüldükleri için bir şey yapmak istiyorlar.
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Tüm engellemelere rağmen çabalar sürüyor.
Çocuğun babasının davasına yakından bakılıyor.
Yeniden ele alınabilir mi, titizlikle inceleniyor.
Adaletsizlik varsa, elden gelen yapılacak.
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Ve, Kemal Kılıçdaroğlu yazmamamı özellikle rica etti… Ama, bu ülkede insanlığını kaybetmemiş olan herkesin duymaya hakkı var.
Toz dumanın kalkmasını, ailenin rahat bırakılmasını bekliyorlar.
Sonra, eğer aile kabul ederse… Chp genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o masum çocuğun eğitim masraflarını üstlenmek istiyor.
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Kemal Kılıçdaroğlu’na yurttaş olarak teşekkür ederim.
Saygının hoşgörünün vicdanın imha edildiği, demokrasimizin çirkinleştirildiği, seviyesizleştirildiği, çocuklarımızın çocukluklarını bile yaşayamadığı bir kindarlık ortamında… Chp’ye yakışan buydu.
Yılmaz Özdil
AKP‘de Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve özel bir okulu yöneten Kamil Özyön, elektrik faturasına isyan etti.
Aralık ayında 7 bin 900 lira ödeyen Özyön’ün Ocak faturası 17 bin 400 lira oldu. Özyön, “Bu nedir kardeşim, ayıptır günahtır” dedi ve şunları söyledi: “10. ayda 4 bin 600 TL, 11. ayda 6 bin 400 TL, 12. ayda 7 bin 900 TL, ve bu yıl Ocak ayında 17 bin 400 TL elektrik faturası geldi. Üç aydır her faturaya güzel güzel, usul usul kilitliyorlar. Baktılar ki sesimiz çıkmıyor, ocak ayı faturamızı ikiye katladılar. Koyu bir ‘Reis’ taraftarı olarak davaya hizmet ettim. Ama vatandaşın karşısına çıkıp savunacak cümle bulamıyorum.”
HALKTAN KOPULDU
Özyon “Bıçak kemiğe değil, iliğe dayandı” dedi ve ekledi “Erdoğan’ı seviyorum. Ama artık yeter. Kendi isteğimle bu dönem görev almadım. Halktan kopuyoruz. Elektrik faturaları AK Parti ve Erdoğan’a sıkılmış kurşundur.”
AKP’li Kamil Özyön ailesinin AKP’den nasıl istifa ettiğini şu sözlerle anlattı: “4 kişilik bir aileyiz ve hepimiz AK Parti üyesi idik. Önce oğlum, sonra kızım ve eşim istifa etti. En son ben kaldım, direniyorum. Bugün seçim olsa bizim aileden 1 kişi kaldı. Ne aileme ne çevreme karşı savunacak gücüm yok. Yanlış politikalar davamızı ve partimizi hızlı bir şekilde eritiyor. Ben partimden ayrılmadan eleştiriyorum. Bu yapılanlar zulümdür, haksızlıktır. Temennimiz cumhurbaşkanımızın acilen bu zamların tamamını geri çekmesidir.”
Daha önce Nakliyeciler Sitesi olan 80 bin metrekarelik alandaki kaçak yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı karşı karşıya getirdi. Araziyi, Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding’in Türkiye’deki yatırım şirketi Akzirve Gayrimenkul satın aldı ve bir konut projesi başlattı. Projenin satış ofisini de, arazinin hemen yanında bulunan ve planlarda ‘yeşil alan’ olarak belirlenmiş olan 3 bin metrekarelik mülkiyeti belirlenmemiş alana yaptı.
İBB, bu ofisin kaçak olduğunu belirterek yıkım kararı aldı. Bu kararla ilgili sonuncusu 2 Şubat’ta olmak üzere mahkemelerden tam 4 kez yürütmeyi durdurma kararı çıktı. İBB, bu karara itiraz etmeye hazırlanırken, devreye Çevre Bakanlığı girdi ve alanla ilgili imar planını değiştirerek, kaçak satış ofisini yasal hale getirdi. İBB ise, bakanlığa bir yazı yazarak “imar uygulamalarını denetleme yetkisinin kendisine ait olduğunu” hatırlattı ve kaçak ofisle ilgili yapılan işlem hakkında bilgi istedi. İBB’nin plan değişikliğinin iptali için dava açacağı da öğrenildi.
Almanya’nın başkenti Berlin’de Rusya-Ukrayna krizini ele almak için bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakanlık binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Scholz, “Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil” dedi.
Bu konudaki duruşlarının çok net olduğunu ifade eden Scholz, “Birlik içerisindeyiz ve kararlıyız. Bunu haftanın başında ABD Başkanı Joe Biden ile uzun uzun konuştum. Fransa ve Polonya ile birlikte dün Weimar Üçgeni’nin bir parçası olarak yaptığımız toplantıda da bunu çok net bir şekilde belirttik” dedi.
Scholz, Baltık ülkelerinin Rusya’nın hem Ukrayna sınırında hem de Belarus’ta ortaya koyduğu endişe verici askeri faaliyetlerden etkilendiğini kaydederek, “Almanya, müttefiklerinin endişelerini çok ciddiye alıyor. Bundeswehr, NATO çerçevesinde lider bir ülke olarak beş yıldan fazla bir süredir 500’den fazla askerini Litvanyalı ortaklarını desteklemek amacıyla Litvanya’da konuşlandırılıyor. Ortaklarımızın talebi üzerine bu kotayı önemli ölçüde artırmaya karar verdik” ifadesini kullandı.
Rusya’dan bölgedeki gerilimi azaltmak için net adımlar atması çağrısında bulunan Scholz, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı bir başka askeri saldırısı, Rusya için çok ciddi siyasi, ekonomik ve stratejik sonuçlara yol açar” dedi.
Almanya Savunma Bakanlığı bu haftanın başlarında Almanya’nın destek sağlamak için Litvanya’ya 350 ek asker göndereceğini duyurmuştu.
LİTVANYA, KUZEY AKIM 2’Yİ KALDIRAÇ OLARAK KULLANMAK İSTİYOR
Schozl’un ardından söz alan Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise, bir çatışmayı önlemek için Kuzey Akım 2 gaz boru hattının bir kaldıraç olarak kullanılmasını istedi. Nauseda, “Alman dostlarımıza ne yapacaklarını söylemek istemiyorum. Ancak başından beri Kuzey Akım 2 hakkında çok şüpheciydik. Proje çok tehlikeli ve ekonomik açıdan mantıklı değil. Avrupa’nın, Rus gaz kaynaklarına bağımlılığını artırıyor” dedi.
Nauseda, görüşmeden önce Alman basınına verdiği röportajda, Berlin’in Ukrayna ihtilafındaki silah teslimatları konusundaki olumsuz tutumu hakkında da hayal kırıklığını dile getirmiş, “Dürüst olmak gerekirse, daha fazlasını bekliyorduk. Ama elbette nedenlerini anlıyoruz. Almanya’da nüfusun büyük bir kısmı silah teslimatına karşı” ifadelerini kullanmıştı.
“RUSYA’YA TAVİZ VERİLMEMELİ”
Ortak basın toplantısında konuşan Estonya Başbakanı Kallas, Rusya’ya taviz verilmemesini isteyerek, “Silahı göğüslerimize dayadıkları sürece Moskova’ya taviz verilmemeli. Herhangi bir ayrılık ve kararsızlık belirtisi Rusya’ya yanlış sinyal gönderebilir” ifadelerini kullandı.
Letonya Başbakanı Karins ise, Ukrayna-Rusya arasındaki anlaşmazlığın çözüme ulaşması yönündeki çabalarda Almanya’nın öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, Kremlin ile zayıflıktan değil, güçlü bir konumdan tartışmak gerektiğini ifade etti. Almanya’nın bu konudaki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Karins, “Almanya’nın bu zor zamanlarda AB ve NATO üye ülkelerine rehberlik etmede öncü bir rol üstlenmeli. Bu çok önemli” dedi.
Baltık denizine kıyısı olduğu için ve aralarındaki tarihi ve coğrafi yakınlıktan dolayı Baltık devletleri olarak da isimlendirilen bu üç ülke, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra önce bağımsızlıklarını etti ve ardından 2004 yılında Avrupa Birliği’ne, 2005 yılında da NATO’ya üye oldu.