Alaturka Online

Gaziantep’te bir evde birlikte yaşayan anneanne, kızı ve torunu ölü bulundu. Hayatını kaybeden 3 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettikleri iddia edildi.
Yayınlanma: 22:35 – 12 Şubat 2022 Güncellenme:
Olay, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi 44 Nolu Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yaşayan Behiye Özkan (65) ile kızı Selma Özkan (27) ve torunu Yusuf Özçelik’ten yakınları uzun süre haber alamadı.
Evdekilerden haber alamayan yakınları ile komşuları 3 kişinin durumundan şüphe ederek 112 Acil Çağrı hattına ihbarda bulundu.
ANNEANNE, KIZI VE TORUNU EVDE ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri uzun süre kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler, üç kişiyi yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirme Behiye Özkan, Selma Özkan ve Yusuf Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeler evden çıkarılırken ölen 3 kişinin yakınları feryat ederek gözyaşı döktü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İHA
CHP Kocaeli İl Örgütü, Gebze Adem Yavuz kapalı pazarda vatandaşın sorunlarını dinledi. Atanamadığı için balık tezgahında çalışan coğrafya öğretmeni, “Tarım ve hayvancılığın olduğu bir toplumda, bir kilo salatalığın 25 TL olduğu bir coğrafyadan ne bekleyebilirsiniz?” sözleri güne damgasını vurdu.
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CHP Parti Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yöneticiler, Gebze Adem Yavuz Kapalı Pazar Alanı’nda ekonomik buhranda olan esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.
Pazar esnafı ve vatandaşlar, CHP’li heyete, fahiş gıda fiyatlarından ve zam üstüne zam yapılan faturalardan dert yandı. Ziyarette, atanamadığı için balık tezgahı açan coğrafya öğretmeni ve ailesi ile alışverişe gelen öğretmen adayının sözleri güne damga vurdu.
“SALATALIĞIN 25 LİRA OLDUĞU BİR COĞRAFYADAN NE BEKLEYEBİLİRSİNİZ?”
Atamayan coğrafya öğretmeni, CHP’li heyete “Tarım ve hayvancılığın olduğu bir toplumda bir kilo salatalığın 25 TL olduğu bir coğrafyadan ne bekleyebilirsiniz? Türkiye’yi bekleyen en büyük problem, gıda problemi. Mezopotamya dediğimiz yarım hilal içerisinde yaşayan topraklarda bu tür tarım ve et sıkıntısının olması gerçekten ne kadar büyük bir problem farkında mısınız? Ya da bunun çözümü içi ne yapılıyor? Tarım coğrafyası içerisindeyiz. Ben aslında pazarcı değilim, atanamayan coğrafya öğretmeniyim” dedi.
“BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?”
Pazara ailesi ile gelen öğretmen adayı bir üniversite öğrencisi de şunları anlattı:
* Kendileri refah durumda yaşıyor olabilirler. Ama bu ekonominin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bunu anlamıyorlar. Kendileri yanlı oldukları için yine bir şekilde geçiniyor sonra diyor ki; ‘Ekonomi çok güzel. Eskiden yağ kuyruğundaydık, şu an değiliz’ Geçmişe bakarak ilerleyebilir misiniz? İleriye bakmak zorundasınız.
* Bir şeyleri geliştirmek istiyorsanız ileriye bakacaksınız. İyi ülkeleri örnek alacaksınız. Geçmişe bakıp tabi ki şükür edeceksiniz. Ben de Müslümanım, şükretmeyi biliyorum. Şükredeceksin ama bir çaba da sarf edeceksin düzelmek için. Düzeltmek için hiçbir şey yapma, otur, şükret ve bekle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çaba sarf edeceksin.
Bursa’da hayat pahalılığı protesto edildi. SÖZCÜ’nün zam ile ilgili manşetlerinin döviz ve pankartlara taşındığı eylemde, elektrik ve doğalgaz faturaları yakıldı. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, “Hayat pahallılığı tüm yurttaşlarımızı canından bezdirdi. Çarşı-Pazar ateş pahası, faturalar el yakıyor. Geçim sıkıntısı neredeyse tüm hanelerin ortak sorunu” dedi.
Halil ATAŞ
Yayınlanma: 21:07 – 12 Şubat 2022 Güncellenme:
Nilüfer’de zamların protesto edildiği eylemde konuşan CHP ilçe Başkanı Fırat Yılmaz, “Ülke olarak çok zor bir zaman diliminden geçiyoruz. Hayat pahallılığı tüm yurttaşlarımızı canından bezdirdi. Çarşı-Pazar ateş pahası, faturalar el yakıyor. Geçim sıkıntısı neredeyse tüm hanelerin ortak sorunu. AKP iktidarı ülkede zenginle fakiri ilk kez aynı noktada buluşturdu. Zenginde, fakirde hayat pahalılığına sert tepki gösteriyor” dedi.
“PAZAR YERİNDE YİYECEK TOPLUYORLAR”
Yılmaz, “Bir TL tasarruf etmek için kar yağışı altında saatlerce ekmek kuyruğuna giren, pazar yerlerinden yiyecek toplamak zorunda kalan çaresiz vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılar içinde yaşam mücadelesi verdiği bir dönemde, mesken abonesi olan dar gelirli vatandaşlarımızı sözüm ona korumak adına, acımasızca ve insafsız oranlarda yapılan zamların kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur” ifadelerini kullandı.
“TARİFE SÖZDE GECE UCUZ”
Zamların geri alınması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, şunları söyledi;
“TÜİK’in yıllık sözde ‘güvenilir’ enflasyon oranında makul seviyeye indirilmesi, mesken abonelerinden KDV’nin tamamen kaldırılması, diğer abone grupları için de KDV oranlarının tekrar değerlendirilerek makul seviyelere indirilmesi kaçınılmazdır.
Elektirkte çok zamanlı taifede sadece gece tarifesi tek zamanlı tarifeye göre sözde ucuzdur. Çok zamanlı tarifeyi tercih eden aboneler gün içindeki tüm aktivitelerini gece (22.00-06.00) saat dilimine kaydırsalar bile tek zamanlı tarifeye göre daha pahalı elektrik enerjisi kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Çok zamanlı tarife, abonelere tuzak bir tarife yapısı içermektedir.
AKP iktidarının elektrik üretim ve dağıtım faaliyetlerine ilişkin özelleştirme politikalarının sonuçları vatandaşlarımıza zam, pahalılık ve tasarruf adı altında karanlık olmuştur.
Toplumun tüm kesimlerinde elektrik enerjisi kullanımı artık lüks ihtiyaç haline girmiştir. Oysa elektrik enerjisi günümüz koşullarında toplumun olmazsa olmaz ihtiyacı olup üretiminden tüketimine kadar yürütülen tüm faaliyet alanları ile kamusal hizmeti zorunlu kılmaktadır. Bu nedenledir ki toplumsal faydayı gözeten, merkezi planlama anlayışını önceleyen kamusal bir yapıya daha fazla zaman kaybı olmadan dönülmesi gerekmektedir.”
“MİLYONLARCA İNSAN SADECE FATURA ÖDEMEK İÇİN ÇALIŞIYOR”
CHP Gürsu İlçe Başkanı Haşim Öztürk, yoksullukla mücadele eden milyonlarca insanının sadece kira, fatura ve vergi ödeyebilmek için çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Liyakatsiz ve adaletsiz düzenin kurucuları halkımızı sömürerek, günlük elektrik tüketimi 100 bin lirayı bulan saraylarda yaşamaktadır. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının artık mücadele edilemez boyutlara geldiğini görmemek için kör olmak, yaşam için elzem olan enerji fiyatlarının altında ezilen, yoksullaştırılan halk yığınlarının feryadını duymamak için ise sağır olmak gerekli. İşte tam da bu noktada görmeyen, duymayan AKP ve Erdoğan’a buradan sesleniyoruz; enerji fiyatlarına 2022 itibariyle getirilen zamları geri alın!”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Ana muhalefet partisi genel başkanının, Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalanları ile muhatap olduk. Niyetleri belli, çamur at izi kalsın” dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bursa programına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaretiyle devam etti. Ziyaretinin ardından Heykel’deki tarihi belediye binasında AKP Bursa milletvekilleriyle istişare toplantısı yapan Karaismailoğlu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Esnafla sohbet eden Karaismailoğlu, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra AKP Bursa İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
“HALKIMIZ SUYU GETİRENLE TESTİYİ KIRANLARI ÇOK İYİ BİLİYOR”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hızlı tren hattı ile ilgili eleştirilerine cevap veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
* Ana muhalefet partisi genel başkanının, Bursa hızlı tren hattı ihalesine ilişkin ısrarla tekrarlanan yalanları ile muhatap olduk. Niyetleri belli; çamur at izi kalsın. Bugün gerçekleştirdiğimiz saha incelemelerinde yeniden gerekli açıklamaları yaptık.
* Eski güzergah toplam 106 kilometredir. 2020 yılında yapılan ikinci ihaleye ise 95 kilometre uzunluğundaki Balıkesir-Bursa arasının altyapı ve üstyapı işleri eklenmiştir. Yani, ikinci ihaleye konu toplam uzunluk 201 kilometredir.
* Öte yandan, 7 yüksek hızlı tren garı/istasyonu yapımı da proje ve ihale kapsamına alınmıştır. Bunlar bu basit yalanlarla ortaya çıkıp, yüzleri kızarmadan devleti yönetmeye talip oluyorlar. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor.
* Salt ideoloji siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Onlar talimatları kirli odaklardan alıyor. Yatırımlarımıza türlü bahanelerle engel olmaya çalışıyorlar.
* Bursalılar olarak sizlerden ricam bu gerçekleri sizlerin de en doğru ve etkili şekilde anlatması. Sizler topluma iyi, temiz ve sağlıklı bilgileri ulaştıramazsanız o bölgenin gerçekleri öğrenmesi imkansızdır. DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı.
Yayınlanma: 20:37 – 12 Şubat 2022 Güncellenme:
KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC’de 4, İstanbul’da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7’ye yükseldi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı. İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşürülmesine ve yastık altındaki altınların sisteme kazandırılmasına ilişkin adımları da içeren yeni bir ekonomi paketi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e düşürüldüğünü duyurdu.
YASTIK ALTI ALTIN PAKETİ
* Büyümenin finansmanında yurt içi tasarrufların geliştirilmesini, tasarrufların etkin ve verimli yatırımlara yönlendirilmesini amaçlayan bir tasarruf sistemi modeli. Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerlilerin merkeze alınmasını sağlayacak, TL cinsi tasarrufların cazibesini artıracaktır.
* 1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere, 2022 yılında da 1500’ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yeni uygulamayla, vatandaşlar fiziki olarak biriktirdikleri altın tasarruflarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler.
* Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını yatırabilecekleri gibi altınların karşılığı TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesapları açarak değer korumasından faydalanırken, aynı zamanda risksiz bir kazanç sağlayacaklar.
* Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformalar ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500’ün üzerinde olacak. Yıl sonuna kadar en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi meydana getireceğiz. Altın rafinerileri, Takasbank, Borsa İstanbul ve Darphane, bu sistemin paydaşları olacak ve bankalarla işbirliği yapacaklar.
* Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım ve satım işlemleri, transfer sistemi Takasbank ile bu sistem yürüyecek.
* Katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları, bu işleyişte en önemli araçlar olacak.
* Çeyrek hesap 1 Mart 2022’den, çeyrek katılım hesabı 15 Mart 2022’den itibaren altın dönüşümlü TL hesabı ve altın transfer sistemi işlevsel hale gelecek.
* Bankaların her ilde en az bir şubesi, kuyumculuk faaliyetlerini de yürütecek hale dönüştürülecek.
* Altın toplama sürecinde bugünden farklı olarak bankaların bazı şubeleri sürekli aracılık edecek. Vatandaşlar finansal sistemin erişimini kolaylaştıracak dijital çözümler üzerinde de kurumlarımızın çalışmaları devam ediyor.
Muhalefetteki 6 partinin genel başkanları, güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının son hali için bir araya geldi.
Yayınlanma: 19:42 – 12 Şubat 2022 Güncellenme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi partinin liderleri bugün bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara Ahlatlıbel’deki Çankaya Belediyesi Tesisleri’nde buluştu.
Parlamenter sistem ile ilgili çalışmanın değerlendirileceği toplantı öncesi liderler birlikte poz verdi.
Liderlerin ‘yuvarlak masa’ toplantısında ana gündem maddelerinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışması, seçimlere yönelik iş birliği olanakları, seçimin kazanılması halinde ‘parlamenter sisteme geçiş’ süreci planlaması ve Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği olması bekleniyor.
Liderlerin bu ilk buluşmasının ardından devamının da geleceği ifade ediliyor. İttifakın nasıl genişleyeceği, seçim öncesi ve sonrası sürecin planlanmasının yanı sıra en kritik konulardan olan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunulabileceği ifade ediliyor.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına fahiş zamma ilişkin “Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil…” ifadelerini kullanmıştı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Erdoğan’a çok sert yanıt verdi