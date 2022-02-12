Alaturka Online

CHP Kocaeli İl Örgütü, Gebze Adem Yavuz kapalı pazarda vatandaşın sorunlarını dinledi. Atanamadığı için balık tezgahında çalışan coğrafya öğretmeni, “Tarım ve hayvancılığın olduğu bir toplumda, bir kilo salatalığın 25 TL olduğu bir coğrafyadan ne bekleyebilirsiniz?” sözleri güne damgasını vurdu.

CHP Parti Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yöneticiler, Gebze Adem Yavuz Kapalı Pazar Alanı’nda ekonomik buhranda olan esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Pazar esnafı ve vatandaşlar, CHP’li heyete, fahiş gıda fiyatlarından ve zam üstüne zam yapılan faturalardan dert yandı. Ziyarette, atanamadığı için balık tezgahı açan coğrafya öğretmeni ve ailesi ile alışverişe gelen öğretmen adayının sözleri güne damga vurdu.

“SALATALIĞIN 25 LİRA OLDUĞU BİR COĞRAFYADAN NE BEKLEYEBİLİRSİNİZ?”

Atamayan coğrafya öğretmeni, CHP’li heyete “Tarım ve hayvancılığın olduğu bir toplumda bir kilo salatalığın 25 TL olduğu bir coğrafyadan ne bekleyebilirsiniz? Türkiye’yi bekleyen en büyük problem, gıda problemi. Mezopotamya dediğimiz yarım hilal içerisinde yaşayan topraklarda bu tür tarım ve et sıkıntısının olması gerçekten ne kadar büyük bir problem farkında mısınız? Ya da bunun çözümü içi ne yapılıyor? Tarım coğrafyası içerisindeyiz. Ben aslında pazarcı değilim, atanamayan coğrafya öğretmeniyim” dedi.

“BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?”

Pazara ailesi ile gelen öğretmen adayı bir üniversite öğrencisi de şunları anlattı:

* Kendileri refah durumda yaşıyor olabilirler. Ama bu ekonominin iyi olduğu anlamına gelmiyor. Bunu anlamıyorlar. Kendileri yanlı oldukları için yine bir şekilde geçiniyor sonra diyor ki; ‘Ekonomi çok güzel. Eskiden yağ kuyruğundaydık, şu an değiliz’ Geçmişe bakarak ilerleyebilir misiniz? İleriye bakmak zorundasınız.

* Bir şeyleri geliştirmek istiyorsanız ileriye bakacaksınız. İyi ülkeleri örnek alacaksınız. Geçmişe bakıp tabi ki şükür edeceksiniz. Ben de Müslümanım, şükretmeyi biliyorum. Şükredeceksin ama bir çaba da sarf edeceksin düzelmek için. Düzeltmek için hiçbir şey yapma, otur, şükret ve bekle. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çaba sarf edeceksin.

İlginizi Çekebilir İşte iktidarın yeni ekonomik modeli