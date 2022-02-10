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10 February 2022
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Scholz: Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil

Alaturka Online
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Scholz: Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Scholz ortak basın toplantısında, “Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil” dedi.

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Scholz: Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil

Almanya’nın başkenti Berlin’de Rusya-Ukrayna krizini ele almak için bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausda, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, görüşme öncesi ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakanlık binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Scholz, “Şu anda mesele Avrupa’da bir savaşı önlemekten başka bir şey değil” dedi.

Bu konudaki duruşlarının çok net olduğunu ifade eden Scholz, “Birlik içerisindeyiz ve kararlıyız. Bunu haftanın başında ABD Başkanı Joe Biden ile uzun uzun konuştum. Fransa ve Polonya ile birlikte dün Weimar Üçgeni’nin bir parçası olarak yaptığımız toplantıda da bunu çok net bir şekilde belirttik” dedi.

Scholz, Baltık ülkelerinin Rusya’nın hem Ukrayna sınırında hem de Belarus’ta ortaya koyduğu endişe verici askeri faaliyetlerden etkilendiğini kaydederek, “Almanya, müttefiklerinin endişelerini çok ciddiye alıyor. Bundeswehr, NATO çerçevesinde lider bir ülke olarak beş yıldan fazla bir süredir 500’den fazla askerini Litvanyalı ortaklarını desteklemek amacıyla Litvanya’da konuşlandırılıyor. Ortaklarımızın talebi üzerine bu kotayı önemli ölçüde artırmaya karar verdik” ifadesini kullandı.

Rusya’dan bölgedeki gerilimi azaltmak için net adımlar atması çağrısında bulunan Scholz, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı bir başka askeri saldırısı, Rusya için çok ciddi siyasi, ekonomik ve stratejik sonuçlara yol açar” dedi.

Almanya Savunma Bakanlığı bu haftanın başlarında Almanya’nın destek sağlamak için Litvanya’ya 350 ek asker göndereceğini duyurmuştu.

LİTVANYA, KUZEY AKIM 2’Yİ KALDIRAÇ OLARAK KULLANMAK İSTİYOR

Schozl’un ardından söz alan Litvanya Devlet Başkanı Nauseda ise, bir çatışmayı önlemek için Kuzey Akım 2 gaz boru hattının bir kaldıraç olarak kullanılmasını istedi. Nauseda, “Alman dostlarımıza ne yapacaklarını söylemek istemiyorum. Ancak başından beri Kuzey Akım 2 hakkında çok şüpheciydik. Proje çok tehlikeli ve ekonomik açıdan mantıklı değil. Avrupa’nın, Rus gaz kaynaklarına bağımlılığını artırıyor” dedi.

Nauseda, görüşmeden önce Alman basınına verdiği röportajda, Berlin’in Ukrayna ihtilafındaki silah teslimatları konusundaki olumsuz tutumu hakkında da hayal kırıklığını dile getirmiş, “Dürüst olmak gerekirse, daha fazlasını bekliyorduk. Ama elbette nedenlerini anlıyoruz. Almanya’da nüfusun büyük bir kısmı silah teslimatına karşı” ifadelerini kullanmıştı.

“RUSYA’YA TAVİZ VERİLMEMELİ”

Ortak basın toplantısında konuşan Estonya Başbakanı Kallas, Rusya’ya taviz verilmemesini isteyerek, “Silahı göğüslerimize dayadıkları sürece Moskova’ya taviz verilmemeli. Herhangi bir ayrılık ve kararsızlık belirtisi Rusya’ya yanlış sinyal gönderebilir” ifadelerini kullandı.

Letonya Başbakanı Karins ise, Ukrayna-Rusya arasındaki anlaşmazlığın çözüme ulaşması yönündeki çabalarda Almanya’nın öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, Kremlin ile zayıflıktan değil, güçlü bir konumdan tartışmak gerektiğini ifade etti. Almanya’nın bu konudaki rolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Karins, “Almanya’nın bu zor zamanlarda AB ve NATO üye ülkelerine rehberlik etmede öncü bir rol üstlenmeli. Bu çok önemli” dedi.

Baltık denizine kıyısı olduğu için ve aralarındaki tarihi ve coğrafi yakınlıktan dolayı Baltık devletleri olarak da isimlendirilen bu üç ülke, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra önce bağımsızlıklarını etti ve ardından 2004 yılında Avrupa Birliği’ne, 2005 yılında da NATO’ya üye oldu.

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76 ilin barosu elektrik zamlarını yargıya taşıyor

Alaturka Online
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76 ilin barosu elektrik zamlarını yargıya taşıyor

76 ilin barosu elektrik faturaları için harekete geçti. Yapılan ortak açıklamada, “Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır” denildi. Açıklamada, “Yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

Yayınlanma: 23:51 – 10 Şubat 2022 Güncellenme:

76 ilin barosu elektrik zamlarını yargıya taşıyor

76 ilin barosu yaptığı ortak açıklamada 31.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 10706, 10707, 10708 ve 10709 sayılı Kurul Kararlarıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanan aktif elektrik enerji satış tarifesindeki değişiklikle tüketim bedellerine yapılan zamların fahiş ve Anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Baroların ortak açıklamasında, “Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. maddesine açıkça aykırıdır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti;

“HESAPLAMALAR BİLİMSEL VERİ VE ANALİZ İÇERMEKSİZİN HAZIRLANMIŞ”

“EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “mesken alçak gerilimli tek zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına kadar ( aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar vermiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 150 kilovat olan aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata çıkarılmıştır.

4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilovatlık bir elektrik tüketim miktarının düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir.

EPDK tarafından yapılmış olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

“ELEKTRİK FATURALARI FAHİŞTİR”

Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal Devletin en temel görevidir.

Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 129. maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz.

“HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ”

Biz imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş orandaki bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı, zammın vatandaşlarımız için daha hakkaniyetli bir seviyeye indirilmesinin takipçisi olacağımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Açıklamada imzası yer alan barolar:

Adana Barosu
Adıyaman Barosu
Afyonkarahisar Barosu
Ağrı Barosu
Aksaray Barosu
Amasya Barosu
Ankara Barosu
Antalya Barosu
Ardahan Barosu
Artvin Barosu
Aydın Barosu
Balıkesir Barosu
Bartın Barosu
Batman Barosu
Bayburt Barosu
Bilecik Barosu
Bingöl Barosu
Bitlis Barosu
Bolu Barosu
Burdur Barosu
Bursa Barosu
Çanakkale Barosu
Çankırı Barosu
Çorum Barosu
Denizli Barosu
Diyarbakır Barosu
Düzce Barosu
Edirne Barosu
Elazığ Barosu
Erzincan Barosu
Erzurum Barosu
Eskişehir Barosu
Gaziantep Barosu
Giresun Barosu
Hakkari Barosu
Hatay Barosu
Iğdır Barosu
Isparta Barosu
İstanbul Barosu
İzmir Barosu
Kahramanmaraş Barosu
Kars Barosu
Kastamonu Barosu
Kayseri Barosu
Kırıkkale Barosu
Kırklareli Barosu
Kırşehir Barosu
Kilis Barosu
Kocaeli Barosu
Konya Barosu
Kütahya Barosu
Malatya Barosu
Manisa Barosu
Mardin Barosu
Mersin Barosu
Muğla Barosu
Muş Barosu
Nevşehir Barosu
Niğde Barosu
Ordu Barosu
Sakarya Barosu
Samsun Barosu
Siirt Barosu
Sinop Barosu
Sivas Barosu
Şanlıurfa Barosu
Şırnak Barosu
Tekirdağ Barosu
Tokat Barosu
Tunceli Barosu
Trabzon Barosu
Uşak Barosu
Van Barosu
Yalova Barosu
Yozgat Barosu
Zonguldak Barosu

Beşiktaş penaltılarla çeyrek finalde! Göztepe’yi saf dışı bıraktı…

Alaturka Online
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Beşiktaş penaltılarla çeyrek finalde! Göztepe’yi saf dışı bıraktı…

Ziraat Türkiye Kupası’nda son çeyrek finalist Beşiktaş oldu. Vodafone Park’ta Göztepe’yi ağırlayan siyah beyazlılar normal süresi ve uzatmaları golsüz geçilen maçı penaltılarda 3-1 kazanarak kupada çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Yayınlanma: 23:26 – 10 Şubat 2022 Güncellenme:

Beşiktaş penaltılarla çeyrek finalde! Göztepe’yi saf dışı bıraktı…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş Vodafone Park’ta Göztepe’yi konuk etti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere biten maçın penaltı atışlarında kazanan Beşiktaş kupada çeyrek finale yükseldi.

Seyircisi önünde sezonun en büyük hedeflerinden biri olan kupada adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkan siyah beyazlılar müthiş fırsatlar kaçırdığı maçta uzatmalara kaldı. 15’şer dakikalık uzatmada da gol sesi çıkmayınca kazananı belirleyecek penaltı atışlarına geçildi.

İlk penaltı atışı Pjanic ile kaçıran Beşiktaş’ta kaleci Ersin Destanoğlu Göztepe’nin penaltılarında geçit vermedi. Atışların ardından 3-1 kazanan Beşiktaş Vodafone Park’ta adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.

ERSİN İKİ PENALTI ÇIKARDI

Seri penaltı atışlarında Beşiktaş’ta Batshuayi, Atiba ve Vida vuruşları gole çevirdi. Siyah-beyazlı ekipte ilk atışı kullanan Pjanic ise gol bulamadı.

Göztepe’de ise sadece Wilker Angel penaltı atışından gol bulurken; Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışları değerlendiremedi. Di Santo’nun penaltısı üst direkten auta giderken, diğer iki penaltıda Ersin kurtarışlarıyla öne çıktı.


Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan takımlar:

  • Gaziantep FK
  • Karagümrük
  • Kayserispor
  • Sivasspor
  • Antalyaspor
  • Trabzonspor
  • Alanyaspor
  • Beşiktaş

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna’nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

29. dakikada Moubandje’nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar’ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Josef de Souza’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı ve uzatmalar)

59. dakikada Atiba’nın pasıyla cezası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal’ın ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

62. dakikada Alex Teixeira’nın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal’ın son çizgiye inip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Michy Batshuayi’nin pasında rakibe de çarpan topu ceza sahası içi sağında alan Rachid Ghezzal’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.

88. dakikada Soner Aydoğdu’nun kullandığı rakip ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dino Arslanagic topu Cherif Ndiaye’ye indirdi. Ndiaye’nin vuruşunda ise kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

102. dakikada Güven Yalçın’ın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Larin’in çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat’tan dönen meşin yuvarlağı Atınç Nukan kornere gönderdi.

117. dakikada Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde Vida’nın kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Alaturka Online
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İstanbul’da 5 kişilik gruba silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Gaziosmanpaşa’da bir grup sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldıra uğradı. Olay sonucu bir kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yayınlanma: 23:22 – 10 Şubat 2022 Güncellenme:

Olay, Gaziosmanpaşa, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerine bulunan 5 kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralananlardan 1’i hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 1’i ağır 4 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürdüğü öğrenildi.

Olay sırasında sokak içerisindeki bazı araçlarda mermi isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetin kilit ismiydi! Seccad Yeşil tutuklandı

Alaturka Online
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetin kilit ismiydi! Seccad Yeşil tutuklandı

Sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili Bursa’da yakalanan Seccad Yeşil tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayınlanma: 22:48 – 10 Şubat 2022 Güncellenme:

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetin kilit ismiydi! Seccad Yeşil tutuklandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde firari olan şüpheli Seccad Yeşil dün Bursa’da yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Seccad Yeşil, Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. Seccad Yeşil, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcı, diğer şüpheli için ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmasını talep etti.

TUTUKLANDI

Seccad Yeşil, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetci Sulh Ceza Hakimliği’nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Diyanet İşleri Başkanı: Kripto paralar caizdir değildir diyemiyoruz

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Diyanet İşleri Başkanı: Kripto paralar caizdir değildir diyemiyoruz

Kripto paralarla ilgili açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir değildir diyemiyoruz” dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı: Kripto paralar caizdir değildir diyemiyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı. Kripto para caiz mi sorusuna Erbaş şu cevabı verdi;

*Kripto para caizdir denilemiyor. Güvenilir olmadığı ve istismara açık olduğu için caiz diyemeyiz. Bunu biz bir uzman yardımcısı arkadaşımıza tez konusu olarak verdik.

*Bir hocamız tez olarak bunu hazırlıyor. Ama şu an itibariyle kripto paralar için caizdir diyemiyoruz.

“SİGARA HARAMDIR”

Sigaranın haram olduğunu bir kez daha ifade eden Erbaş, “Dünyada bir yılda 8 milyon 200 bin insan sigaradan ölüyor. Pis olan şeyler haram kılınmıştır. Sigaranın temiz olduğunu düşünen var mı? Sigara içen hem israf ediyor, hem de hastalanıyor. Alkol ve uyuşturucu neyse sigara da odur” dedi.

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Boris Johnson: Rusya’yı ikna etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor

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Boris Johnson: Rusya’yı ikna etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile Polonya’da düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna krizinde Batılı ülkelerin ilkelerinden ödün vermeyeceğini belirterek, “İngiltere bölgeye istikrar ve güvenlik getirmek için Polonya ile omuz omuza duracak” dedi.

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Boris Johnson: Rusya’yı ikna etmek için birlikte çalışmamız gerekiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Belçika’nın başkenti Brüksel’deki toplantısının hemen ardından Polonya’ya geldi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile başkent Varşova’da bir araya gelen Johnson, görüşmenin ardından Morawiecki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında İngiltere ve Polonya’nın birlikte hareket edeceğine dikkat çeken Johnson, “Güçlü bir komşunun, komşusuna saldırabileceği bir dünyayı kabul etmeyeceğiz. Nerede doğmuş olursa olsun tüm insanların güvenli yaşamaya, kendilerini kimin yöneteceğini seçmeye ve hangi topluluklarda yer almak istediklerine karar verme hakları vardır” ifadelerini kullanarak, Batılı ülkelerin ilkelerinden ödün vermeyeceğini vurguladı.

Ukrayna-Rusya arasındaki krizde diplomatik bir çözüm bulmaya çalışmanın gerektiğini belirten Johnson, “Gerginliği azaltmak, Vladimir Putin’i gerilimi düşürmeye ve geri çekilmeye ikna etmek için şimdi birlikte çalışmamız gerekiyor” ifadelerini kullanarak, “İngiltere bölgeye istikrar ve güvenlik getirmek için Polonya ile omuz omuza duracak” dedi.

“ALMANYA ŞANTAJ İÇİN KULLANILAMAYACAĞINI SÖYLEMELİ”

Polonya Başbakanı Morawiecki ise yaptığı konuşmada, Almanya’yı Kuzey Akım 2 gaz boru hattı üzerindeki “Rus şantajını” engellemeye çağırarak, “Kuzey Akım 2 ile ilgili olarak, Alman müttefiklerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Önerilen boru hattının şantaj için kullanılamayacağını en kısa zamanda duyurmalısınız” dedi.

İngiltere’ye Polonya’ya asker gönderdiği ve duruma müdahale ettiği için teşekkür eden Başbakan Morawiecki, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’yu dağıtmaya çalışıyor. Ancak müttefiklerin onlara ne kadar birlikte olduğumuzu göstermeleri gerekiyor. Polonya, Rusya ile ilişkilerinde köprü kurmak istiyor. Ancak barış böyle bir ilişkinin temeli olabilir. Biz yılmayacağız ve barış için çalışacağız” dedi.

İNGİLTERE VE POLONYA’DAN RUSYA’YA YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Toplantı sonrası yayınlanan ortak bildiride ise, İngiltere Başbakanı Johnson’ın Polonya’ya 350 ek İngiliz askerinin gönderilmesini desteklediği ve “İngiltere-Polonya arasındaki bağlılığın sarsılmaz olduğu” kaydedildi. Bildiride, her iki liderin de Rusya ile diplomatik diyaloğu sürdürmenin ve geniş ülke koalisyonunun koordineli bir yaptırım paketine sahip olmasını sağlamanın önemi üzerinde anlaştığı belirtildi.

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İBB: Ecdat yadigarlarına saygı göstermeyene pabuç bırakmayacağız

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İBB: Ecdat yadigarlarına saygı göstermeyene pabuç bırakmayacağız

Süleymaniye Camii’nin silüetini gölgeleyen yurt inşaatının mühürlenmesine dava açacağını duyuran İlim Yayma Vakfı’na İBB’den yanıt verildi. İBB’nin açıklamasında projenin, binanın kaçak olduğu belirtildi. İBB Sözcüsü Ongun, “Ecdat yadigarlarına saygı göstermeyenlere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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İBB: Ecdat yadigarlarına saygı göstermeyene pabuç bırakmayacağız

İlim Yayma Vakfı, Süleymaniye Camii’nin silüetini gölgeleyen yurt inşaatının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından mühürlenmesine karşı dava açacağını açıklamıştı. Mühürlemenin hukuka aykırı olduğunu savunan vakıf, mühür kalksa bile inşaata devam etmeyeceklerini duyurmuştu.

“PROJE KAÇAK, BİNA KAÇAK”

İBB’den vakfa yanıt geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, şu ifadeleri paylaştı;

“Avan proje kaçak. Bina projesi kaçak. Yapılan bina 6 metre kaçak. Süleymaniye’nin önüne diktiğiniz 7 kat bina kaçak. Mühür yasa dışı öyle mi? Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Kaçağa devam edemediğiniz için de teşekkür ederiz… “

“PABUÇ BIRAKMAYACAĞIZ”

İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, “Ecdat yadigarlarına saygı göstermeyenlere pabuç bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İlim Yayma Vakfı tarafından inşa edilen yurt binasının son hali, Süleymaniye Camii’nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tartışılmaya başlanmıştı.

Tartışmalar üzerine İlim Yayma Vakfı da geri adım atarak “Süleymaniye’nin ruhuna zarar verebilecek herhangi bir girişimi önce biz kabul etmeyiz. Süleymaniye’nin silüetinin korunması için üzerimize düşen her tür fedakarlığı yapmaya hazırız” açıklaması yapmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek Süleymaniye Camii’nin silüetine hançer gibi saplanan İlim Yayma Vakfı’nın yurt inşaatını mühürlemişti. İlim Yayma Vakfı bugün cami önünde kürsü kurarak basın açıklaması düzenleyip, “Mühürleme hukuka aykırı, İBB’nin yetkisi yok. Hukukçularımızla görüşüyoruz, dava açacağız. Bu mührü kaldıracağız. Mührü kaldırsak da inşaata devam etmeyeceğiz” açıklaması yaptı.

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İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi

Alaturka Online
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İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi

İngiltere hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Rusya’ya uygulanacak yaptırımların kapsamını genişleterek daha fazla kişiye ve kuruma yaptırım uygulamasına izin veren yasanın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

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İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss’ın 31 Ocak’ta parlamentoda yaptığı konuşmada duyurduğu ve Rusya‘nın Ukrayna’ya saldırması durumunda İngiltere’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları genişletmesine izin veren yasa yürürlüğe girdi. Yasaya göre, Rusya ile bağlantılı kişilere de yaptırım uygulanmasına izin verilecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yasada, “Hükümet, Kremlin’i Ukrayna’daki saldırganlık kampanyasını sona erdirmeye teşvik eden önlemlerin bir parçası olarak bugün, Parlamento’da yasalaştırılmasıyla beraber Rusya’ya karşı yeni sert yaptırımlar uygulama yetkisine sahip” denildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise, “Bu yasa, İngiltere’nin Rusya’ya karşı sahip olduğu en güçlü yaptırım rejiminin çerçevesini sağlıyor. Yeni yasayla birlikte İngiltere’nin artık sadece Ukrayna’nın istikrarsızlaştırılmasıyla doğrudan bağlantılı olanlara değil, aynı zamanda Rusya hükümetine bağlı kuruluşlara ve Rus hükümeti için ekonomik ve stratejik öneme sahip işletmelere ve bunların sahipleri ile yöneticilerine de yaptırım uygulayabileceği anlamına geliyor” ifadeleri yer aldı.

“RUSYA, UKRAYNA ÜZERİNDEKİ GERİLİMİ DÜŞÜRMELİ”

Truss ve Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi Bakanı James Cleverly tarafından onaylanan yasa, Ukrayna’nın istikrarını bozan, toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya bağımsızlığına tehdit oluşturan veya Rusya hükümetini destekleyerek Ukrayna’dan çıkar elde eden kişilere yaptırım yetkisi içeriyor.

Yasayı duyuran Cleverly, “Bugün İngiltere’nin Rusya’ya karşı yaptırım rejimini ağırlaştıran ve genişleten yasalar çıkardık. Rusya, Ukrayna üzerindeki gerilimi düşürmeli ve diplomasiyi seçmelidir” dedi.

“İNGİLTERE VE ORTAKLARI HAREKETE GEÇİRMEKTE TEREDDÜT ETMEYECEKTİR”

Truss ise, “Birleşik Krallık, Ukrayna’nın egemenliğine ve kendi kaderini tayin etme hakkına verdiği destekte kararlıdır” ifadelerini kullanarak, “Rusya’yı gerilimi düşürmeye ve diplomasi yolunu seçmeye çağırıyoruz. Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırganlığını sürdürürse, İngiltere ve ortakları harekete geçmekte tereddüt etmeyecektir” dedi.

Öte yandan Truss 31 Ocak’ta yeni yaptırım yasası hakkında yaptığı açıklamada, yasanın otomatik olarak yaptırım uygulamayacağını, ancak Rusya’nın Ukrayna’da ilerlemesi durumunda ek yetkiler sağlayacağını ifade etmişti.

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Kılıçdaroğlu: Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım!

Alaturka Online
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Kılıçdaroğlu: Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” çıkışının ardından yeni bir açıklamada bulunarak, “Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!” dedi.

Yayınlanma: 22:11 – 10 Şubat 2022 Güncellenme:

Kılıçdaroğlu: Bu hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasında zamların geri alınması yönünde iktidara çağrısının ardından yeni bir açıklamada bulundu.

2 Kasım’da bu konuda iktidarı uyardığını hatırlatan CHP lideri Kılıçdaroğlu, grup başkanvekili Özgür Özel’in konuşmasını paylaşarak, “Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!” ifadelerine yer verdi.

“ADALET YÜRÜYÜŞÜ GİBİ TEK BAŞINA BAŞLADI”

Özgür Özel de TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun kararıyla ilgili olarak, “Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır. 2 Kasım’da, Abant’ta ne uyarı yaptıysa, ne söz verdiyse arkasında durmaktadır. Bir kurumsal karar almamış, aldırmamıştır. Kişisel protestosudur, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır” sözlerini sarf etmişti.

İLK OLARAK 4 AY ÖNCE GÜNDEME GETİRDİ

2 Kasım 2021 tarihinde Abant’ta TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Milletin sırtına çökmeye çalışırsanız, elektriğe zam yapmaya kalkarsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Eğer zam yaparlarsa gerekirse kademeli olarak tüketimi durdurmaya çağıracağız halkımızı” demişti.

Kılıçdaroğlu önceki gün yaptığı açıklamasında ise, faturalara yapılan zamların geri alınması çağrısında bulunarak, “Erdoğan 31 Aralık’ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

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