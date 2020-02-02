Postacı filmi konusu ve oyuncuları: Postacı nerede çekildi?

Yönetmenliğini Mehduh Ün’ün yaptığı, Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Postacı tekrar izleyici ile buluşuyor. bu akşam televizyonda yayınlanacak olan Postacı filminin senaristi ise Umur Bugay. Peki Postacı nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

1984 yapımı Postacı filmi başrollerinde Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar yer alıyor. Posta dağıtıcısı Adem sevdiği kızı almak için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. İşte Postacı filminin çekildiği yer, oyuncuları ve konusu…

POSTACI NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerinde Kemal Sunal ve Fatma Girik’in yer aldığı Postacı filmi Beşiktaş’ta çekildi.

POSTACI KONUSU

Sevtap (Fatma Girik) aynı mahallede oturan posta dağıtıcısı Adem beğenir. Birbirlerini beğenirler. Bu ara tatilini geçirmek üzere Türkiye’ye gelen Sevtap’ın ağabeyi, bu ilişkiye şiddetle karşı çıkar. Ama Sevtap, sonunda beğendiği adama kaçar, çeşitli olaylardan sonra Sevtap’la Adem evlenir.

POSTACI OYUNCULARI

Kemal Sunal

Nubar Terziyan

Fatma Girik

Erdal Özyağcılar

İhsan Yüce

Ulvi Alacakaptan