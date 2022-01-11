Powell’dan enflasyonun kalıcı hale gelmesini engelleme sözü

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonun ‘yerleşik’ hale gelmesini önleme sözü verdi.

Sozcu.com.tr

Fed, Jerome Powell’ın yüksek fiyat artış hızının ana konu olacağı kongre oturumunda yapacağı sunumu paylaştı. Powell konuşmada, “yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemeye” söz verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell bugün ikinci dört yıllık dönem için tekrar aday gösterilmesi nedeniyle Senato Bankacılık Komitesi’nin karşısına çıkacak.

FAİZE DEĞİNMEDİ

Powell’ın konuşmasında ABD merkez bankasının faiz oranlarını artırma planlarından bahsetme planı olmadığı görülürken enflasyon konusunu merkeze aldı.

Powell, Pazartesi günü Fed tarafından yayınlanan konuşmasında, “Sürekli arz ve talep dengesizliklerine ve darboğazları ile yüksek enflasyona yol açan pandemiye rağmen ekonomi hızla güç kazandı. Yüksek enflasyonun bir geçiş maliyeti olduğunu biliyoruz” dedi.

KALICI ENFLASYONU ENGELLEME SÖZÜ

Maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmakta kararlı olduklarını belirten Powell, “Araçlarımızı ekonomiyi ve güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek, yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacağız.” dedi.

Salgın sonrası ekonominin bazı açılardan farklı olabileceğini, hedeflerin peşinde koşarken bu farklılıkları hesaba katmak gerektiğini belirten Powell, para politikasının sürekli gelişen ekonomiye ayak uydurarak geniş ve ileriye dönük bir bakış açısı benimsemesi gerektiğini belirtti.

BAŞKANLIKTA İKİNCİ DÖNEM

Jerome Powell’ın 2018’de başladığı Fed Başkanlığında görev süresi şubat ayında dolacak. ABD Başkanı Joe Biden, Powell’ı Fed başkanlığına yeni dönem için tekrar aday gösterdi, ancak atamanın Senato tarafından onaylanması gerekiyor.

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