Pozitif çıkan AKP’li vekil test sonucunu beklemeden ziyaretler yapmış

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Özkaya “Değerli Dostlar, Dün yaptırdığım COVİD-19 testim pozitif çıkmıştır.Dün itibariyle ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim. Allah’a şükür genel sağlık durumum iyi. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. Dua buyurunuz. Ramazanınız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

KENTTE BİRÇOK ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞ

AKP’nin 24 Mart’ta gerçekleşen lebalep kongresine katılan Özkaya’nın dün Afyonkarahisar’da da birçok ziyarette bulunduğu ortaya çıktı.

MÜSİAD üyeleriyle kalabalık bir toplantı gerçekleştiren AKP’li Özkaya görüşmeye ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

“MÜSİAD Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Karakol’un ev sahipliğinde, milletvekilimiz İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Ticaret Odası Başkanımız Hüsnü Serteser, ilimizin değerli iş adamları, Merkez İlçe Başkanımız Ziya Coşkun Karadeniz ile birlikte Afyonkarahisar sanayimizin gelişmesi gayesi ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik”

TÖREN VE AÇILIŞLARA KATILMIŞ

Afyonkarahisar PTT İl Müdürü Mehmet Örsdemir, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy ve Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acarı da ziyaret eden Özkaya,Türk Kızılay’ının Sandıklı ilçesindeki temsilciliğinin açılışının yanı sıra kentte Fidan Fide Hibe Destek törenine de katıldığı ortaya çıktı. Özkaya’ya ziyaretlerinde AKP Afyonkarahisar İbrahim Yurdunseven de eşlik etti.

“TEMASA GEÇTİĞİ KİŞİLER RİSK ALTINDA”

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu ise düzenlediği basın toplantısında corona virüse yakalanan Ali Özkaya için çarpıcı bir iddiada bulundu. Ali Özkaya’nın test sonucunu beklemeden birçok kamu kurumuna ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Mısırlıoğlu şunları söyledi:

”Covid 19 testi Pozitif çıkan Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya’ya geçmiş olsun derken, en kısa zamanda eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Sayın Vekilimiz Ali Özkaya test verdikten sonra sonuç belli olana kadar kendini izole etmesi gerekirken kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etmeyi uygun görüyor. Sonra testi pozitif çıkıyor. Tüm ziyaret ettiği yerlerde yakın temasa geçtiği kişiler şu anda risk altındadır. Kurallara hep birlikte uyalım”

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