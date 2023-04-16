Prag Büyükelçisi Egemen Bağış: Renklerine gönül verdiğim Fenerbahçe’nin kazanması beni mutlu etti

Fenerbahçe Alagöz Holding, Euroleague Kadınlar Finali’nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 99-60 mağlup ederek şampiyon oldu. Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Kralovka Arena’da oynanan karşılaşmanın ardından Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. Egemen Bağış, “Gerçekten benim için çok büyük gurur vesilesiydi. Prag’da Avrupa şampiyonasında finale kalan iki takımın ikisinin de Türkiye’nin takımı olması, 1’incilik ve 2’ncilik için Türk takımlarının mücadele ediyor olması Türk büyükelçisi için çok büyük bir gurur. Çocukluğumdan beri renklerine gönül verdiğim, kongre üyesi olmaktan gurur duyduğum Fenerbahçe’nin kazanması da tabii ki beni mutlu etti. Mersin de çok güzel bir mücadele ortaya koydu. Onları da yürekten tebrik ediyorum. Anadolu’nun bağrından kopup gelip, Avrupa’nın ikincisi olmak çok büyük bir başarı. Gerçekten Türkiye olarak ne kadar gururlansak azdır. Ne mutlu Türk’üm diyene” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN BU SEVİNCİNİ ENGELLEYEMEYECEKLERİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜLER”

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularına USK Praha maçının ardından Türk bayrağı açtırılmaması ile ilgili, “O gün yaşanan olay nahoş bir olaydı. Kaybetmeyi hazmedemeyen bir takım yöneticisi, FIBA yetkilisi değil, Çekya Basketbol Federasyonu’nun bir yetkilisi değil. Maçı kaybeden USK Praha’nın bir yöneticisi. Burada bayrak açmak yasak diye bir kural olduğunu iddia etti. Cahillik yaptı. O cahilliğin neticesinde de takımı yazılı özür dilemek zorunda kaldı. Biz hemen müdahale ettik. Gerçekten de FIBA Başkanımız Turgay Demirel de çok ciddi destek verdi. Türkiye’den de hem Cumhurbaşkanımız hem de Dışişleri Bakanımız bu konuda hassasiyet gösterdiler. Neticede olay karşı tarafın özür dilemesiyle sonuçlandı. Ve bugün sizler de şahit oldunuz her yerde şanlı Türk bayraklarımızla, onların ‘bayrak açamazsınız’ dedikleri salonu gelincik tarlasına dönüştürdük. Çok şükür burada Türkiye’nin bu sevincini engelleyemeyeceklerini bir kez daha gördüler” şeklinde konuştu.

DHA