Prag’ın simgesi Karl Köprüsü’ne sprey boyalı saldırı

Çekya’nın başkenti Prag’ın simgesi olan ve UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde bulunan Karl Köprüsü’ne sprey boyalı saldırı düzenlendi. Tarihi köprüye kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile “Senden nefret ediyorum”, “Seni seviyorum” ve “Özür dilerim” cümleleri yazıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi.

Polis Sözcüsü Richard Hrdina olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Haberi alır almaz olay yerine geldik. Olayla ilgili tüm bilgileri topluyoruz. Kamera kayıtlarında yapacağımız inceleme işlerimizi kolaylaştıracaktır. Ceza kanununa göre tarihi eserlere zarar vermenin 3 yıla kadar hapis cezası bulunuyor” dedi.

Kimliği belirsiz saldırganların tarihi köprünün taş korkuluklarının yanı sıra heykel ve lambalara da zarar verdiği belirtilirken, cümlelerin tutarsızlığı nedeniyle yazıları yazan kişi ya da kişilerin akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülüyor. Yetkililer, yazıların hafta sonu uzmanlar tarafından özel işlemlerle çıkarılabileceğini belirterek, saldırganların polis tarafından arandığını aktardı.

ALMAN ÇİFTE PARA CEZASI

2019 yılında Karl Köprüsü’ne sprey boyayla zarar veren Alman çift, çıkarıldıkları mahkeme tarafından şartlı salıverme ve para cezası ile serbest bırakılmıştı.

Vltava Nehri üzerinde yer alan tarihi Karl Köprüsü, Kral IV. Karl tarafından yaptırıldı. Peter Parler’ın mimarı olduğu köprünün yapımı 1357-1400 yılları arasında tamamlanırken, 516 metre uzunluğundaki ve 10 metre genişliğindeki köprü, günümüzde yaya trafiğine açık. Turistlerin kentte en çok ilgi gösterdiği yerlerden biri olan köprü UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde yer alıyor.