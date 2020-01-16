Prematüre nedir? İşte prematüre bebek hakkında bilinmesi gerekenler…

Prematüre bebek, diğer bebeklere göre daha uzun süre hastanede kalmaya ihtiyaç duyar. Organları henüz yeterince gelişmediği için sağlık sorunları yaşayabilir. Prematüre bebeklerin ağırlığı tam zamanında doğan bebeklere göre çok daha azdır.

PREMATÜRE NEDİR?

Bebekler normal süre olarak 38 ile 42 hafta arasında dünyaya gözlerini açar. Yeni doğan bebek 37 hafta ve öncesinde doğmuş ise bu bebeğe prematüre denir.

PREMATÜRE BEBEK BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Prematüre bebeğin evde bakımı da oldukça önemlidir. Hastane ortamında bebeğe her an yardım edebilecek hemşireler ve doktorlar yanı başındadır.

Bazı ebeveynler, bebeklerini her gün hastanede ziyaret etmenin duygusal ve fiziksel yorgunluğunu yaşayabilir. Bebek eve geldikten sonra bebeğin bakımı için bölünen uykular ve harcanan fiziksel güç bu yorgunluk ve bitkinliği ikiye katlayabilir.

Bebeğin kilo artışı ve beslenmesiyle ilgili endişeler genellikle bebeğin emzirilerek mi yoksa mamayla mı besleneceği konusudur. Emziren anne, vücut depolarını korumak zorundadır. Bu nedenle annenin bünyesi güçlü olmalı ve bebeğe istediğinde gerekli beslenmeyi sağlayabilmelidir. Bazı prematüre bebekler bir süre daha burunlarından geçen bir boruyla beslenmek zorunda olabilir.

Bazı prematüre bebekler eve gittiklerinde oksijene ihtiyaç duyabilir. Solunumlarının durmaması açısından sık sık izlenmeleri gerekir. Bu durum evde oksijen tüpü, gerekli hortumlar ve diğer özel donanımın bulundurulması anlamına gelir.

Birçok prematüre bebek, eve dönüş kararı alındıktan sonra büyüme ve gelişme açısından tıbbi takip altında tutulur. Bu takip için prematüre bebek bakımı konusunda uzman pediyatrist, cerrah, optometrist, audiolog ve diğer uzman sağlık personelinin bebeği görmesi gerekebilir.