Prens Andrew’a büyük şok: Askeri unvanlarını kaybedebilir

ABD’yi sarsan seks tarikatı ve cinsel istismar davasında ABD’li iş insanı Jeffrey Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in suçlu bulunmasının ardından Kraliyet ailesine yönelik baskılar da artmaya başladı. Davada adı geçen Prens Andrew, ilk kez bir askeri etkinliğe katılmadı. ABD Ordusu’ndan bazı isimler Prens’in istifa etmesi gerektiğini öne sürüyor.

ABD‘li iş insanı Jeffrey Epstein’ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’in yargılandığı davada suçlu bulunmasının ardından gözler davada adı geçen diğer isimlere çevrildi.

Maxvell’in suçlu bulunmasının ardından Prens Andrew’e yönelik yasal baskı artarken, ikilinin ‘dostluğu’na karşı kamuoyunda da büyük bir öfke var.

York Dükü’nün, Jeffrey Epstein’ın ayarladığı genç kızlardan biriyle üç kez birlikte olduğu iddiaları üzerine iki yıl önce kraliyet görevlerinden geri adım atmasından bu yana ilk kez bir askeri etkinliğe katılmadığı bildirildi.

ASKERİ GÖREVLERİ BİTEBİLİR

York Dükü’nün avukatının kraliyete karşı açılan hukuk davasını durduracağına inandığı yasal bir belgenin açıklanması bekleniyor. Ardından yarın bir tarihe duruşma günü ayarlanması planlanıyor.

Eğer Prens Andrew hakkındaki iddialar mahkemede düşürülemezse bu York Dükü için askeri görevlerinin bitmesi anlamına gelebilir.

Daily Express’e konuşan bir kaynak, “Olaylar çok hızlı ilerliyor. York Dükü birkaç hafta içinde tüm askeri unvanlarından vazgeçmek zorunda kalabilir’ diyerek, Andrew’un Maxwell ve Epstein ile olan dostluğunun ‘zehirli’ olduğunu ve pozisyonunu ‘savunulmaz’ hale getirdiğini savundu.

İngiliz basını, Askeri unvanlarla ilgili son karar Kraliçe’ye düştüğünü belirtirken ancak ordunun içindekiler, annesi tarafından görevden alınmasını beklemeden Prens Andrew’un istifa edebileceğini belirtiyor.

Eski çavuş ve üç kez Afganistan gazisi olan Julian Perreira konuyla ilgili açıklamasında “Koruma Muhafızları albaylığı ve diğer askeri unvanlardaki rolünü sürdürmesine izin verildiğinde, Prens Andrew alayın gururlu tarihine bir leke bırakacak ve değerini düşürecektir. Derhal istifa etmesi gerekiyor.’ dedi.

İlginizi Çekebilir Seks ticareti ve insan kaçakçılığı davasında karar verildi: Sosyetik isim suçlu İlginizi Çekebilir Meghan Markle ve Kate Middleton Netflix projesi için bir araya gelebilir İlginizi Çekebilir Maskeli adamdan Kraliçe Elizabeth’e arbalet ile suikast videosu