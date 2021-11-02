Prens Charles konuştu, Jeff Bezos kesenin ağzını açtı: Ağaçlandırma için 9,5 milyar lira

Jeff Bezos, Prens Charles ile ağaçların önemi hakkında sohbet ettikten sonra Afrika’da yeniden ağaçlandırmaya yardımcı olmak için 732 milyon sterlin (yaklaşık 9,5 milyar lira) sözü verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Prens Charles’ın, Jeff Bezos’un Afrika’daki arazi restorasyonu için 732 milyon sterlin (9,5 milyar lira) taahhütte bulunmasında kilit rol oynadığı ortaya çıktı. COP26’da gerçekleşen bir etkinlikte kıtadaki çölleşmeye karşı koymak için Afrika’da 20 milyon ağaç dikecek olan Büyük Yeşil Duvar girişimi vurgulandı. Bezos, “Hepimiz bunun belirleyici bir on yıl olduğunu biliyoruz” dedi.

Bezos, Bill Gates’in 66. doğum gününü süper yatta kutladıktan iki gün sonra özel bir jetle zirveye uçtuğu için eleştirildi. İş insanı ayrıca, uzaya gitmek için finanse ettiği bir projeyi kullandıktan sonra bu yılın başlarında iklim aktivistlerinden de eleştiri almıştı.

Bezos’un sevgilisi Lauren Sánchez, Instagram hesabından Prens Charles ile gerçekleşen özel toplantının birkaç fotoğrafını yayınladı.

Bezos daha sonra tweet atarak Galler Prensi’nin iklim değişikliğiyle mücadele ettiğini ve Bezos Dünya Fonu’nun nasıl yardımcı olabileceğini tartıştıklarını belirtti.

İlginizi Çekebilir İklim Değişikliği Konferansı’na özel jetlerle gittiler çevrecileri öfkelendirdiler İlginizi Çekebilir Bilim insanları uyarıyor: İklim krizi 3 milyar insan için yaşanmaz koşullar getirecek İlginizi Çekebilir Doğum gününü Türkiye sahillerinde kutlayan Bill Gates ve Jeff Bezos’a büyük eleştiri