Prens Charles ve Diana’nın düğün pastası 40 yıl sonra açık artırmaya çıktı

İngiltere’de Prenses Diana ve Prens Charles’ın düğünü için hazırlanan pasta, açık artırmaya çıkarıldı. 40 yıl sonra satışı gerçekleştirilen pasta için 1850 sterlin (yaklaşık 22 bin TL) teklif edildi.

SOZCU.COM.TR

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Prens Charles ve Prenses Diana’nın düğün pastası, 40 yıl sonra açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Açık artırmaya çıkarılan pastanın dilimi, 23 resmi düğün pastasından sadece biri ve üzerinde altın, kırmızı, mavi ve gümüş renkli Kraliyet armasının şekerli bir kaplaması bulunuyor.

500 STERLİNE SATILMASI BEKLENİYORDU

Pastayı 1850 sterline (yaklaşık 22 bin TL) satın alan, Leeds’ten Gerry Layton, kek parçasını koleksiyonuna ekleyeceğini ve ölümünden sonra pastayı hayır kurumlarına bağışlayacağını söyledi.

Sadece 500 sterline satılması beklenen pastanın yoğun ilgi gördüğü, müzayedecilerin bu duruma şaşırdığı belirtildi.

Açık artırmaya dünyanın dört bir yanından kişi katıldı.

HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLAYACAK

Lüks tekne kiralama şirketi sahibi Layton, ölümünden sonra pastanın hayır kurumlarına verilmesi için söz konusu dilimi vasiyetine eklediğini söyledi. “Yine de onu yemekten geri durmanın bir yolunu düşünmem gerekecek.” diye ekledi.

Galler Prensi Charles, Diana Spencer ile 29 Temmuz 1981’de evlendi. 1992 yılında ayrılan çift, 1996 yılında boşandı. Diana, 1997’de Paris’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

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