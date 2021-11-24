Prens geldi, dolar düştü

Abu Dabi Veliaht Prensi’nin Türkiye’ye gelişi ve doğrudan yatırım anlaşmaları yapılacağı haberleriyle birlikte dolar/TL’de büyük düşüş görüldü. Dün 13,45’i gören kur bugün sert düşüşle 11,60’ın altını gördü. Kurda günlük düşüş yüzde 9’u aştı.

Sozcu.com.tr

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye’ye gelişi öncesi ve sırasında Türk Lirası’nda tarihi bir dalgalanma yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşamki kur ve faiz açıklamasıyla 11,20’den 13,45’e tarihi bir sıçrayış yaşayan dolar/TL bugün 11,58’e kadar geriledikten sonra tekrar 12’nin üzerine çıktı.

Dün 15,16’ya kadar yükselen euro/TL’de 12,99 seviyesi görüldü.

Bugünkü düşüşte, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye’ye yüklü doğrudan yatırım yapacağı yönündeki haberler etkili oldu.

Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan arasında iki ülke arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacağını, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile iki Türk şirketi arasında anlaşma olacağını yazdı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ayrıca hükümete yakın Kalyon Holding ve CCN Grup ile de anlaşma imzalayacağı aktarıldı.

Bu haberle birlikte döviz kurlarındaki düşüş hızlandı.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ BAE’NİN YATIRIM İDDİALARI

Sozcu.com.tr’ye konuşan GCM Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Tuğberk Çitilci, kurdaki düşüşte Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı olarak Türkiye’ye para girişi olacağına dair haberlerin etkili olduğunu dile getirdi.

“Hareket çok aşırı gerçekleşti, türev işlemlerden tetiklenen çok nadir bir oranda olabilecek bir oynaklık söz konusu oldu” diyen Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Piyasa normalleşmeye çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha düşük faiz oranlarını zorlaması ve Merkez Bankası’nın geleneksel politika çerçevesinden uzak, net olmayan bir görüntü çizmesinin liranın doğrultusunun net olmamasına ve kurda öngörü yapılmasının zorlaşmasına neden olduğunu belirten Erkan, “Odak noktasının fiyat istikrarından çok daha fazla büyümeye kayması, politika uygulaması açısından enflasyonu daha da ısındırıcı etkiler yapabilir. Zayıf ve oynak bir lira bunun baş etkeni olacaktır” dedi.

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