Prens Harry Noel Baba kılığına girip çocuklara sürpriz yaptı

Şu sıralar eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile Noel tatilini gözlerden uzak geçiren Prens Harry, Noel Baba kılığına girerek çektiği video, bir yardım kuruluşunun düzenlediği Noel partisinde çocuklara gösterildi.

Kraliyet çifti, Noel tatilini Kanada’da geçirmeyi tercih etti.

Rol aldığı dizi nedeniyle yedi yıl Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan ve Prens Harry ile de aynı şehirde tanışan Markle, tatilinde annesi ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor.

Tatil nedeniyle bir süredir görüntü vermeyen ve haklarında haber yapılmayan çift, yeni bir video ile gündeme geldi.

Prens Harry, Noel Baba kostümü giyerek kamera karşısıne geçti ve İngiliz Ordusu askerlerinin çocukları için bir video çekti. Scotty’s Little Soldiers adlı, ebeveynini kaybeden asker çocuklarına yardım eden kuruluş, bu videoyu Noel partisinde gösterdi.

Videoyu klasik Noel Baba gülüşüyle “Ho ho ho” diyerek açan Prens’in çocuklara verdiği mesajda, “Evet bir ebeveyni kaybetmek inanılmaz derecede zor fakat her birinizin birbirine yardım edeceğini, önünüzde harika bir gelecek olacağını ve harika bir Noel geçireceğinizi biliyorum” dedi.

Prens Harry sözlerine şöyle devam etti: “Sizi etrafa bakmanız ve bir ailenin parçası olduğunuzu fark etmeniz için cesaretlendirmek istiyorum. Birkaç yıl önce bazılarınızla tanıştım ve nasıl inanılmaz derecede güçlü olduğunuzu biliyorum. Ebeveynleriniz asla unutulmayacak, sizler asla unutulmayacaksınız. Buradan kocaman bir gülümsemeyle ayrılacağınızı umuyor ve biliyorum.” Videonun sonunda beyaz sakalını çıkaran Prens, “Harika bir Noel ve mutlu yıllar diliyorum” dedi.