‘Prens Harry ve Meghan Markle artık kraliyet unvanlarını kullanmayacak’

Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Harry ve Meghan Markle’ın, İngiliz kraliyetindeki görevlerini bıraktıklarını açıklamalarının ardından yapılan düzenlemelere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, eski Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan’ın artık kraliyet unvanlarını kullanmayacağını belirtilirken eski düşesin artık kraliyet misyonları için kamu fonu almayacağı ifade edildi.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, açıklamada, “Kraliçe’nin lütfuyla düşes, kendi iltimaslarının ve derneklerinin faaliyetlerini sürdürecek. Artık Kraliçe’yi resmi olarak temsil edemeseler de, yaptıkları her şeyin Majestelerinin değerlerine uygun olmaya devam edeceğini açıkladılar” denildi.

Açıklamaya göre Prens Harry ve Meghan, resmi askeri atamalar da dahil olmak üzere kraliyet görevlerinden çekilecek.