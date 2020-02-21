Prens Harry ve Meghan’a dudak uçuklatan saray! Hollywood ünlülerine komşu olacaklar

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak Kanada-ABD-İngiltere üçgeninde yaşama kararı alan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yeni düzenlerini kurmak için ABD’de ev arayışına girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin seçimi Malibu oldu. Baywatch dizisinin yıldızlarından David Charvet’in eski evini almak isteyen çiftin, son dönemde tadilattan geçen ev için 7 milyon doları (42 milyon TL) gözden çıkarması gerekiyor.

The Sun’ın yakın mercek altına aldığı evde, 5 yatak odasının yanı sıra dev bir havuz ile bir de tenis kortu bulunuyor. Harry ve Meghan söz konusu evi alırsa, Robert Downey Jr, Mel Gibson, Dick Van Dyke ve Caitlyn Jenner gibi Hollywood ünlülerine de komşu olacak.

KRALİÇE’DEN YASAK GELMİŞTİ

Prens Harry ve Meghan Markle son olarak Kraliçe Elizabeth’in kendilerine getirdiği yasakla gündeme gelmişti. ‘Sussex Royal’ ismi için tescil işlemleri yapan ve bu marka adı altında faaliyet göstermek isteyen çift, Kraliçe Elizabeth’in unvanlarını bırakmaları nedeniyle bunu yasaklamasıyla şok yaşamıştı. Harry ve Markle’ın, işlemleri yenilemeleri ve farklı bir isimle yola devam etmeleri gerekiyor.

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