Prens Harry ve Meghan’a şok! Kraliçe intikamını böyle aldı

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Kraliyet görevlerini bırakarak Kanada-ABD-İngiltere üçgeninde yaşama kararının yankıları sürüyor. Kraliçe Elizabeth’i derinden yaralayan hamleyi ‘başka bir yol yoktu’ diye savunan Prens Harry’i zora sokacak bir karşılık geldi.

Harry ve Meghan çifti, gündeme bomba gibi düşen karar öncesi ‘Sussex Royal’ ismini markalaştırmak için adımlar atmış, gerekli başvuruların ardından tescil işlemlerini tamamlamıştı.

100’ü aşkın ürünü kapsayan tescil işlemlerinde, eğitim kitaplarından gazetelere, dergilerden kıyafetlere kadar birçok seçenek bulunduğu öğrenilmişti.

Atılan bu adımlar Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Sussex Royal derneği adı altında global bir marka imparatorluğu yaratmak istediği şeklinde yorumlanmıştı. Çiftin görevlerini bırakmasıyla ayyuka çıkan bu hamleye Kraliçe Elizabeth’ten tırpan geldi.

Daily Mail’in haberine göre Kraliçe Elizabeth, çiftin unvanlarını bırakmasının ardından Sussex Royal tabirini kullanmasını da yasakladı. Yaptıkları tescille faaliyetlerini bu marka altında sürdürmek isteyen Harry ve Markle’ın, işlemleri yenilemeleri ve farklı bir isimle yola devam etmeleri gerekiyor.

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