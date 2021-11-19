Prenses Beatrice’e cinsel taciz iddialarının hedefindeki Afiniti’den ayrılması çağrısı

ABD merkezli teknoloji şirketi Afiniti’deki cinsel taciz iddiaları sonrası Prenses Beatrice’e görevinden ayrılması çağrısı yapıldı.

Sozcu.com.tr

ABD merkezli teknoloji şirketi Afiniti, cinsel taciz iddialarıyla sarsıldı. Eski bir şirket çalışanı olan Tatiana Spottiswoode, şirketin kurucusu Zia Chishti tarafından şiddete ve cinsel tacize uğradığını iddia etti.

Söz konusu iddiaların hızla yayılmasının ardından 50 yaşındaki Chishti, şirketteki görevinden ayrıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından İngiliz kamuoyu, şirkette görev yapan Prenses Beatrice’in de ayrılması çağrısı yaptı.

Eylül ayında kızı Sienna’yı dünyaya getiren Prenses Beatrice, bir süredir doğum izninde bulunuyordu.

Öte yandan eski İngiltere Başbakanı David Cameron da, danışman olarak görev yaptığı şirketten ayrıldı.

İlginizi Çekebilir Kraliyet ailesinin 11. varisi doğdu: Prenses Beatrice anne oldu