Prenses Delphine çocuklar için dans yarışmasına katılıyor

Belçika’da mahkeme kararıyla unvanına kavuşan Prenses Delphine, gelirini çocuklar için faaliyet gösteren bir vakfa bağışlamak üzere dans yarışmasına katılıyor.
Belçika Kralı II. Albert’in evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen ve mahkeme kararı sonucu resmen ‘Belçika Prensesi’ unvanı kazanan Delphine Boel, dans yarışmasına katılmaya hazırlanıyor.
Prenses Delphine, Birleşik Krallık’ta yayınlanan ve ünlü isimlerin rekabet ettiği dans yarışması ‘Strictly Come Dancing’ programının Belçika versiyonunda yer alacak.
Prenses’in programdan elde edeceği geliri, çocuklar yararına faaliyet gösteren Make-a-Wish (Bir Dilek Tut) derneğine bağışlayacağı belirtildi.
Yarışma programıyla ilgili tanıtımlar yayınlanırken, Prenses Delphine’nin Hollandalı profesyonel dansçı Sander Bas ile partner olduğu görüldü.