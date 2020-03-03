Prenses heykelinin bakımsız hali yürek burkuyor

Marmaris’in turistik kırsal mahallelerinden Orhaniye Mahallesi’nde bulunan 400 metre uzunluğunda ve 3.5 metre genişliğindeki kızıl kumların oluşturduğu ‘Kızkumu Plajı’, tatilcilerin ve turistlerin ilgisini çekiyor. İlçeye 36 kilometre mesafede bulunan ve uzaktan bakanlara deniz üzerinde yürüyor izlenimi veren plaja, 23 yıl önce bir ‘Prenses’ heykeli dikildi. Plajın adını aldığı ‘Kızkumu’ efsanesinin baş karakteri olan ‘Prenses’i tasvir etmek için konulan heykel, turistlerin de ilgisini çekti. Heykelle selfie yapıp, fotoğraf çektirenlerin sosyal medyada paylaşmalarıyla da plaja ilgi arttı. Ancak hikayesi ile dikkat çeken ‘Prenses’ heykelinin bakımsızlığı, son zamanlarda tepki topluyor.

HEYKEL YENİLENECEK

Doğa olayları nedeniyle zamanla eskiyen, bazı uzuvları vandallar tarafından kırılan heykelin, yaklaşan turizm sezonu öncesinde bölgeye yakışır hale getirilmesi gerektiğini belirten Orhaniye Mahalle Muhtarı Cem Dinç, “Orhaniye, Marmaris’imize tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmeden gitmediği bir yerdir. Mayıs ile Ekim ayları arasında Marmaris’in kış nüfusu olan günlük 100 bin mahallemizi ziyaret etmekte. Prenses heykeli, buranın sembolü. Gelen herkesin büyük ilgisini çeken heykel, Kızkumu efsanesini dünyaya yaydı. Efsaneye konu olan ‘Prenses’ heykeli, koya eski işletmecileri tarafından tarihçesi ile birlikte yerleştirilmişti. Turizm sezonu gelmeden, gelecek olan yerli ve yabancı konuklarımıza rezil olmadan ‘Prenses’ heykelini kendi imkanlarımla yenileteceğim” dedi.(DHA)