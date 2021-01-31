Probiyotik kullanmadan önce nelere dikkat edilmeli?

Coronavirüs pandemisinde bağışıklığı güçlü tutmak için özellikle C, D ve E vitaminleri, Omega-3, çinko, selenyum gibi mineral takviyelerinin yanı sıra probiyotik desteklere de büyük rağbet var. Peki probiyotik takviyesi alırken nelere dikkat edilmeli? Her ürün herkese aynı faydayı sağlar mı? İşte İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk’in bu sorularıma yanıtları…

HER TAKVİYE YARAR SAĞLAR MI?

Piyasada probiyotik olduğu iddia edilen birçok ürün var. Ancak yapılan birçok araştırmada bu ürünlerin bazılarının etiketinde belirtilen mikroorganizmaları içermediği (bazen de belirtilen sayıda olmadığı), ölü mikroorganizma içerdiği, bazılarında da zararlı mikroorganizmaların olduğu anlaşılmıştır. Bir ürünün probiyotik olması için canlı olması, belirli sayıda mikroorganizma içermesi (en az bir milyar), mide ve safra bariyerlerini rahatlıkla aşarak bağırsağa kadar ulaşması, orada lokalize olması gerekir. Probiyotikler mucize destekler değildir. İhtiyaca göre farklılık gösterir. Örneğin bağışıklık, ishal, kabızlık gibi sorunlara uygun probiyotikler kullanılmalıdır. Özellikle kaliteli üretim yapan, etkinliği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış güvenilir ürünler tercih edilmelidir.

PROBİYOTİK VE PREBİYOTİK NEDİR?

Probiyotikler canlı organizmalar; prebiyotikler ise bu canlı organizmaların kaliteli gıdalarıdır. Bu faydalı bakteriler midenin asit salgısından ve ince bağırsaklardaki safra asitlerinden olumsuz etkilenmeden kalın bağırsaklara ulaşmalıdır. Yoğurt, peynir, kefir, boza, turşu gibi fermente gıdaların probiyotik olarak kabul edilebilmeleri için belirli sayıda mikroorganizma içermeleri gerekir. Prebiyotikler ise bağırsak mikrobiyotasını destekleyen ve sağlığa yararlı etkileri ortaya çıkan, lif ve dirençli nişasta gibi besin bileşikleridir. Prebiyotiklerin fermente olmadan kalın bağırsaklara ulaşıp, orada bulunan yararlı mikroorganizmaların sayı ve aktivitelerini artırmaları gerekir. Hindiba kökü, karahindiba yaprakları, yer elması, enginar, pırasa, sarımsak, soğan, kuşkonmaz, brokoli, muz, çerezler ve buğday kepeği doğal inülin içeren kaliteli prebiyotiklerdir.

NE GİBİ FAYDALARI VARDIR?

Pek çok araştırmada, probiyotiklerin üst ve alt solunum yolları enfeksiyonlarını hafiflettiği, genel bağırsak sağlığına iyi geldiği, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, irritabl bağırsak sendromu ve Helicobacter Pylori (mide mikrobu) enfeksiyonlarına olumlu katkıları olduğu, inflamasyonu (iltihabı), obeziteyi önleyici ve insülin direncini hafifletici etkileri bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kalp-damar hastalıkları, diyabet, karaciğer yağlanması, alerji ve depresyon gibi birçok hastalıkta olumlu etkileri de vardır.