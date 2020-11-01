Prof. Ahmet Ercan: Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez

Deprem Bilimci Prof. Övgün Ahmet Ercan, İzmir’de önceki gün yaşanan 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası katıldığı bir TV programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Deprem ve terör yoksulun sorunudur” diyen Ercan “Depremde yoksullar ölür, zenginler ölmez” ifadelerini kullandı.

Ercan sözlerine şöyle devam etti:

“EKONOMİ DÜZELMELİ”

* Bir ülkede ekonomi ne kadar bozuksa deprem o kadar öldürücü olur. Bir ülkede yoksulluğu yenmedikçe depremlerin adı ölüm olur. İnsanlar istedikleri için kötü ev yapmıyorlar.

* Çünkü yer inceleme çalışmalarına, inşaat mimari projelerine para ödemeleri gerekiyor. Bir ülkede deprem sorununu çözmek için o ülkenin ekonomisinin düzelmesi gerekiyor. Yani yoksulluk ne kadar fazlaysa deprem size o kadar yakındır.

* Depremde zaten yoksullar ölür, zenginler ölmez. Hiçbir ünlünün, hiçbir zengin kişinin enkaz altından çıkarıldığını duymadınız, duymayacaksınız. Ana sorun yoksulluktur.

Bu sözler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Vatandaşlar Ercan’ın sözlerini defalarca tweetledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı “Müteahhitler betondan çaldı, sizler defalarca imar affı çıkardınız, inşaatları kontrol etmediniz. Canlar gitti” yorumlarında bulundu.

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Ercan, 19 Ekim’de Ege Denizi’nde saat 11.07’de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından SÖZCÜ’ye konuşmuş, bölgede büyük bir deprem beklediğini açıklamıştı.

Ercan, “Bu deprem kuzey Ege’de 6.3 ile 7 arasında bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Bundan Çanakkale, İzmir, Balıkesir etkilenir” ifadelerini kullanmıştı.

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