Prof. Ahmet Ercan’dan Manisa Akhisar depremi yorumu: Göz önünde tutulmalı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ercan, şunları belirtti:

* 04 Şubat 2020 Salı akşamı 9 km derinde olan deprem önceki depremlerin süreği olarak, güney kesimde yaklaşık 5 km’lik bir yırtılma oluşturmuştur.

* Önceki depremlerin bu bölgedeki gerginliği boşaltmak için yeterli olmadığını, M6’lık gerginliği boşaltıncaya dek depremlerin süreceğini bildirmiştim. Öyle de oluyor.

* Bu bölgede depremlerin yıkıcı olması için M6,4’den büyük olması gerekmektedir.

* Ancak KG doğrultulu bu kırığın yıkıcı bir deprem oluşturması şaşırtıcı olur.

* Ne var ki, boşalma, yeni kırılmalarla kuzey-doğudaki Simav kırığıyla kesişmesi, er geç, Balıkesir, Sındırgı-Bigadiç’de daha büyük bir deprem yaratma olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

* Bu büyüklükte depremlerin, İzmir, Manisa, Balıkesir’de yıkıcı olmayacağı kanısındayım.

* Bu dolaydaki yurttaşlarımızın tedirgin olmamasını öğütlerim.